Tâm điểm giải bóng chuyền VĐQG 2025 (giai đoạn 2) ngày 13/10 là trận bán kết giữa Binh chủng Thông tin vs Ninh Bình. Ở vòng bảng, đội bóng áo lính có chiến thắng dễ dàng 3-1, tuy nhiên đó là trận đấu mà Ninh Bình dường như không chơi hết sức do đã cầm chắc vé vào bán kết.

Gặp lại nhau ở trận tranh vé vào chung kết, Binh chủng Thông tin và Ninh Bình đều thể hiện quyết tâm rất cao. Dù vắng tay đập chủ lực Bích Tuyền nhưng Ninh Bình có lợi thế sân nhà.

Ngoại binh Irina của Binh chủng Thông tin. Ảnh: Nguyên Đệ

Đội bóng cố đô Hoa Lư chủ động tấn công, vượt lên dẫn trước 5/1, 13/5... nhờ phong độ tốt của Thanh Thúy, Yến Nhi, Đinh Thị Thúy, ngoại binh Paskova...

Sau khi giành chiến thắng set 1 với tỉ số 25/18, Ninh Bình tiếp tục thắng 25/21 trong set 2. Đây là set đấu mà Binh chủng Thông tin thi đấu rất cố gắng nhưng gặp vấn đề về bước 1.

Set 3 chứng kiến những gì tốt nhất của Binh chủng Thông Tin. Nguyễn Thị Phương và các đồng đội thắng 25/20, đưa trận đấu bước vào set thứ 4.

Ninh Bình giành vé vào chung kết. Ảnh: Nguyên Đệ

Ở set đấu bản lề, Ninh Bình tấn công hiệu quả, trong khi Binh chủng Thông tin phòng thủ không tốt và có dấu hiệu xuống sức. Trận đấu khép lại với chiến thắng 25/15 nghiêng về Ninh Bình.

Đánh bại đội bóng áo lính, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng ghi tên vào chung kết, gặp VTV Bình Điền Long An (ngày 16/10).