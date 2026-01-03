Hoa khôi bóng chuyền Nguyệt Anh sắp kết duyên với tuyển thủ điền kinh
Chủ công xinh đẹp làng bóng chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh và tuyển thủ điền kinh Việt Nam Quách Công Lịch sắp về chung một nhà sau nhiều năm yêu nhau.
Ảnh: FBNV
Chuyền 2 Lâm Oanh nên duyên với 'siêu kình ngư" Việt Nam
Các bản hợp đồng chuyển nhượng của làng bóng chuyền Việt Nam trong đầu năm 2026 gây chú ý đặc biệt.
Tuyển thủ bóng chuyền Lâm Oanh công khai hẹn hò với bạn trai, được đồn là kình ngư hàng đầu Việt Nam vừa tỏa sáng tại SEA Games 33.
