Trên trang cá nhân, hoa khôi bóng chuyền Nguyệt Anh đăng tải bộ ảnh áo dài rất xinh đẹp chào đón năm mới 2026.
Nguyệt Anh có khả năng trình diễn trước ống kính không thua kém người mẫu.
Nguyệt Anh sở hữu sắc đẹp nổi bật và rất cá tính.
Cô nàng thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Ít người biết Nguyệt Anh là bạn gái của cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch. Cặp đôi được cho là sắp kết hôn.
Nguyệt Anh sinh năm 1998, là quân nhân. Quách Công Lịch sinh năm 1993, là người dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Anh từng giành HCV 400m nam giải Grand Prix châu Á 2017. 
9X càng trở nên xinh đẹp trong bộ quân phục.
Sở hữu chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt xinh đẹp, tay đập quê Quảng Trị luôn trở thành tâm điểm.
 
Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng thời trang.
Nguyệt Anh cùng dàn hotgirl bóng chuyền Việt Nam vừa dự lễ cưới của phụ công Phạm Thị Hiền.
Mạnh mẽ khi thi đấu, còn ngoài đời nữ chủ công CLB Binh chủng Thông tin là một cô gái nữ tính. 

Ảnh: FBNV

