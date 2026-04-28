Lễ Tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: St. Paul American School Hanoi (St. Paul).

Trong suốt 5 năm liên tiếp, học sinh St. Paul duy trì thành tích trúng tuyển vào các trường Ivy League và đại học hàng đầu thế giới. Năm 2026, trường đánh dấu thêm một cột mốc đặc biệt, với sự ghi nhận từ College Board, giải thưởng danh giá của Đại học Yale, cùng quan hệ đối tác độc quyền tại Hà Nội cho học bổng Morehead-Cain.

Một năm thành công mang tính bước ngoặt

Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, chuỗi thành tích vào Ivy League tiếp tục được duy trì với lời mời từ Yale năm thứ hai liên tiếp, cùng các suất trúng tuyển vào Stanford University, một trong những trường có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thế giới, và Cornell University trong năm thứ ba liên tiếp.

Thầy Gus Marantos, Cố vấn Tuyển sinh Đại học và Điều phối viên AP (bên phải), tại sự kiện của AP College Board ở Hà Nội cùng hai học sinh của St. Paul hiện đã nhận thư trúng tuyển từ các trường Stanford, Yale, Duke và Emory University. Ảnh: IIG cung cấp

Đáng chú ý, lần đầu tiên học sinh của trường được nhận vào các trường danh tiếng như Northwestern University, Duke University và Johns Hopkins University.

Tại Bắc Mỹ, danh sách trúng tuyển tiếp tục mở rộng với UC Berkeley, UCLA, New York University, cùng các trường hàng đầu Canada như McGill University và University of Toronto.

Học sinh của trường còn chinh phục “tam giác vàng” giáo dục tại Anh gồm University College London, King's College London, Imperial College London và London School of Economics, cũng như Utrecht University.

Tại châu Á, học sinh của trường trúng tuyển vào các trường hàng đầu như NUS, Nanyang Technological University, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, KAIST và Korea University.

Chiến lược tạo khác biệt

Đằng sau những kết quả này là một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi học sinh được hỗ trợ tối đa về học thuật, định hướng và cơ hội phát triển cá nhân.

Môi trường phát triển toàn diện

Bên cạnh thành tích học tập, học sinh được khuyến khích tham gia thể thao, các cuộc thi học thuật, hoạt động lãnh đạo và nghệ thuật. Điều này giúp xây dựng hồ sơ cá nhân nổi bật - yếu tố quan trọng trong tuyển sinh quốc tế.

Trường St. Paul tọa lạc tại khu đô thị Splendora, Sơn Đồng. Ảnh: St. Paul American School Hanoi.

Lợi thế vượt trội về chương trình AP và SAT

Khác với nhiều trường quốc tế, học sinh tại St. Paul không bị giới hạn số lượng môn Advanced Placement (AP). Nhờ đó, các em có thể tích lũy tín chỉ đại học từ sớm, nâng cao hồ sơ và tiết kiệm chi phí học tập trong tương lai. Trường cũng tổ chức thi PSAT và SAT, đồng thời hỗ trợ học thuật và tiếng Anh miễn phí.

Đáng chú ý, giáo viên AP Statistics của trường đã được chọn làm giám khảo chấm thi AP Reader - một vinh dự chuyên môn quốc tế. Trong hai năm liên tiếp, trường được nhận giải thưởng AP Computer Science Female Diversity Award, ghi nhận nỗ lực thúc đẩy nữ sinh trong lĩnh vực STEM.

Thầy Jesse Aguilar, giáo viên AP Statistics và giám khảo chấm thi AP Reader (phía trước bên trái), dẫn dắt CLB Toán St. Paul tham dự cuộc thi Toán học Thế giới tại Singapore. Ảnh: St. Paul American School Hanoi.

Vai trò của đội ngũ tư vấn chiến lược

Một trong những yếu tố then chốt là đội ngũ tư vấn do thầy Gus Marantos – Cố vấn Tuyển sinh Đại học và Điều phối viên AP phụ trách. Mỗi năm, St. Paul đón hơn 200 đại diện đại học tới làm việc trực tiếp với học sinh, tạo cầu nối quan trọng với các hội đồng tuyển sinh. Năm 2025, thầy Marantos là một trong 26 Cố vấn Đại học toàn cầu nhận giải Yale Educator Award, vinh danh những người truyền cảm hứng và dẫn dắt học sinh đạt tới tiềm năng cao nhất.

St. Paul Sound giành giải Nhất tại Crescent City Classic 2026 – cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh tại New Orleans (Mỹ). Ảnh: St. Paul American School Hanoi.

Đáng chú ý, St. Paul là trường duy nhất tại Hà Nội và cũng là một trong hai trường ở Việt Nam được lựa chọn là đối tác đề cử học sinh cho học bổng Morehead-Cain của Đại học North Carolina - một trong những học bổng danh giá nhất nước Mỹ.

Lộ trình rõ ràng cho thành công

Thành công của học sinh St. Paul không đến từ may mắn mà từ một lộ trình được hoạch định từ sớm. Từ lớp 8-9, học sinh làm quen với PSAT và xây nền tảng học thuật. Lên lớp 10, các em bắt đầu học AP, thi PSAT và thử sức với SAT. Lớp 11 là giai đoạn then chốt với số lượng môn AP lớn và hoàn thiện điểm SAT. Đến lớp 12, học sinh tập trung vào các môn AP chuyên ngành còn lại và hoàn tất hồ sơ ứng tuyển.

Cánh cửa dẫn tới tương lai toàn cầu

Thành tích năm 2026 không chỉ là những con số mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận giáo dục quốc tế. Với chương trình AP chuyên sâu, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và cơ hội tiếp cận học bổng toàn cầu, St. Paul đang từng bước mở ra cánh cửa cho học sinh vào các đại học hàng đầu thế giới.

Đối với các phụ huynh tìm kiếm môi trường học tập quốc tế bài bản và định hướng rõ ràng cho con, đây đang là một trong những lựa chọn hàng đầu tại Hà Nội.

(Nguồn: St. Paul American School Hanoi)