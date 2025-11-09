Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp. Chỉ còn một số ít địa phương thiếu chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã do cán bộ nghỉ chế độ, chính sách và đang được khẩn trương bổ sung, kiện toàn theo quy định.

465 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đã đi vào hoạt động. Một số địa phương đã hoàn thành việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực cấp xã như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cà Mau...

Đến ngày 4/11, có 12/34 tỉnh, thành phố đã kiện toàn tổ chức khuyến nông cấp xã, số còn lại đang khẩn trương thực hiện.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình: 99,99% người nghỉ việc đã nhận chi trả chính sách. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã được nhiều địa phương quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tích cực. Một số nơi đã triển khai hiệu quả việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã.

Đến ngày 7/11, cả nước có 146.847 người nghỉ việc, trong đó 99,99% đã nhận chi trả chính sách, thể hiện tiến độ thực hiện chế độ, chính sách được bảo đảm kịp thời.

34/34 tỉnh, thành đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách, 100% đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng thông tin thêm, việc giải quyết số cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý và số xã được trang bị ô tô có chuyển biến rõ rệt. Cả nước có 18.379 cơ sở nhà, đất đã được xử lý, còn 10.124 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Có 110 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô. Trên cơ sở bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, 5 địa phương đã và đang phân bổ kinh phí để mua xe trong năm nay.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, sau 4 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các khó khăn, vướng mắc thời gian đầu vận hành liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, mở tài khoản kho bạc, xử lý tài sản công, giới thiệu con dấu, chữ ký… đến nay đã được tháo gỡ và vận hành có hiệu quả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng; đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quốc gia và địa phương, khắc phục lỗi hệ thống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương cần khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện tổ chức, bố trí đủ cán bộ cấp xã, sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục rà soát, thống kê, xử lý, mua sắm, cải tạo tài sản công theo hướng dẫn của Trung ương.