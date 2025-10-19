Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đi kiểm tra việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, TP Cần Thơ; kiểm tra, đôn đốc dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bị chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí; thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2.

Bố trí cán bộ nhiệt tình phục vụ người dân

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, trao đổi với người dân, cán bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc quan trọng khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú. Ảnh: M.T

Theo Thủ tướng, căn cước công dân đã tích hợp rất nhiều dữ liệu, thông tin, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", nhất là trong lĩnh vực tư pháp, đất đai, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ số, mở rộng băng thông, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy hình thành công dân số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, xã hội số, tạo thói quen cho người dân làm thủ tục trực tuyến, từ đó giảm thời gian đi lại, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, nhất là với vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ linh hoạt, phù hợp với tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng người dân, nhiệt tình hướng dẫn, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại dự án nhà ở xã hội Nam Long 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực, cố gắng của TP Cần Thơ trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, dự án Nam Long 2 triển khai đến đâu bán hết đến đó, cho thấy nhu cầu trên địa bàn là rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà một số hộ gia đình trong dự án nhà ở xã hội Nam Long. Ảnh: M.T

Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu quy định chung để có chính sách riêng phù hợp về nhà ở xã hội; quy hoạch đất đai, giao chủ đầu tư Nam Long và những doanh nghiệp làm tốt tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, qua đó phục vụ tốt nhu cầu về nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp, cũng như cán bộ thay đổi nơi làm việc do sắp xếp bộ máy.

Thủ tướng cũng đã tới thăm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ), kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ) hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp, chắp vá, cơi nới, nhưng phải tiếp nhận khối lượng lớn bệnh nhân đến từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận, dẫn tới quá tải nghiêm trọng, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép giường.

Thủ tướng tới thăm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ), kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân. Ảnh: M.T

Thủ tướng tặng quà các bệnh nhân. Ảnh: M.T

Cuối năm 2026 phải xong dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Thủ tướng cũng đến kiểm tra thực địa dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và yêu cầu tiếp tục tiến hành các công việc sau kết luận thanh tra, ai sai phạm thì xử lý theo quy định, thẩm quyền của cấp nào cấp đó xử lý; đồng thời khởi động lại dự án, coi công trình này thuộc diện khẩn cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành dự án này có ý nghĩa quan trọng để không tiếp tục kéo dài, gây lãng phí, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh rất cấp bách của người dân.

Thủ tướng yêu cầu củng cố Ban quản lý dự án và sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA, chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương. Cần nghiệm thu, thanh toán với các phần việc đã xong; tiếp tục triển khai các công việc về xây dựng, thiết bị…, ủy quyền cho TP Cần Thơ thực hiện, chậm nhất tới 30/11/2026 phải hoàn thành, từ 1/1/2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo Cần Thơ khẳng định sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố các công việc theo thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang bị chậm tiến độ nhiều năm. Ảnh: M.T