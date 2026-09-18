Sáng 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức.

Đối thoại tập trung trao đổi giải pháp nhằm chuyển các cam kết của Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) thành các cơ chế, thể chế và hành động cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Ảnh: Phong Sơn

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, Hiệp định BBNJ đã góp phần tạo ra khuôn khổ toàn diện để bảo vệ đa dạng sinh học biển tại các vùng biển quốc tế.

Là hiệp định thực thi trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp định BBNJ phải được thực hiện một cách nhất quán với Công ước UNCLOS và các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực và lĩnh vực hiện nay.

Bà cho rằng việc thực thi hiệu quả hiệp định cần bắt đầu từ cấp độ quốc gia, dựa trên nền tảng hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ.

Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành ngày 28/7 đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nhấn mạnh tới quản trị biển hiện đại, vai trò của khoa học và công nghệ biển và đảm bảo môi trường biển khỏe mạnh, bền vững.

Đây là mục tiêu phù hợp, góp phần thực hiện Hiệp định BBNJ và tái khẳng định cam kết tuân thủ pháp luật quốc tế trong đó có UNCLOS.

Các đại biểu tham dự đối thoại

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, là quốc gia biển với đường bờ biển dài hơn 3.000km, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết và đi đầu trong việc phê chuẩn Hiệp định BBNJ.

"Không quốc gia nào có thể bảo vệ được đa dạng sinh học biển một mình... Ở Đông Nam Á, hợp tác khu vực dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS cũng đòi hỏi phải có sự chia sẻ về chuyên môn và dữ liệu", Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định.

Australia hỗ trợ 160 triệu AUD giúp Việt Nam và đối tác tăng cường năng lực biển

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá cao Đối thoại Biển có chủ đề thời sự; đồng thời bà chia sẻ hiện nay biển và đại dương đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm.

Australia xác định đại dương khỏe mạnh, an toàn, bền vững là yếu tố thiết yếu đảm bảo thịnh vượng và an ninh quốc gia.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Ảnh: Phong Sơn

Đại sứ Gillian Bird cho biết, Australia sẵn sàng phê chuẩn Hiệp định BBNJ và tham gia phiên họp các thành viên vào tháng 1/2027 với tư cách là quốc gia thành viên.

Australia cam kết hỗ trợ các nước trong khu vực chuẩn bị thực thi Hiệp định BBNJ, chia sẻ các hiểu biết về khu vực bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường và quản trị biển.

Một trong những sáng kiến Australia đưa ra là sáng kiến Đối tác biển Đông Nam Á (Southeast Asia Maritime Security Partnerships) trị giá 160 triệu AUD, nhằm hỗ trợ Việt Nam và các đối tác khu vực tăng cường hợp tác, quản trị và năng lực biển.

Ông Lewe Paul, Trưởng đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam nhấn mạnh, Đức coi bảo vệ đa dạng sinh học biển, bảo tồn đại dương và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là những nội dung quan trọng trong hợp tác quốc tế.

Đức đã tích cực ủng hộ tiến trình đàm phán Hiệp định BBNJ và tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hiệp định qua các hành động cụ thể. Bonn trở thành trung tâm quốc tế về quản trị môi trường và đa dạng sinh học.

Ông Lewe Paul, Trưởng Đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam. Ảnh: Phong Sơn

Ông Lewe Paul đánh giá cao Đối thoại Biển là diễn đàn quan trọng chia sẻ quan điểm, kết nối luật pháp và chính sách, kết nối các cam kết quốc tế và thực thi ở cấp độ quốc gia, kết nối giữa khoa học và quá trình hoạch định chính sách.

Ông cũng chúc mừng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh vừa qua đã được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế. Theo ông, việc bà được đề cử và trúng cử vị trí này là một thành tựu đáng tự hào, ghi nhận đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong xây dựng và thực thi luật pháp quốc tế về Luật Biển.