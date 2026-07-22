Ngày 22/7, tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá tích cực về những phát triển nhanh chóng và vững chắc của Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, với nhiều kết quả quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Các bộ trưởng nhất trí tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân dịp 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc và 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm 2026.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN. Ảnh: ASEAN 2026

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc khu vực.

Hợp tác ASEAN - Trung Quốc là mối quan hệ “đi đầu”, động lực cốt lõi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực và toàn cầu; cam kết tiếp tục ủng hộ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và tăng cường phối hợp với ASEAN nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm, ưu tiên 4 trọng tâm chiến lược về hòa bình và ổn định khu vực; an ninh kinh tế và năng lượng; đột phá công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng xanh; phát triển bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Các nước ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung tâm của ASEAN và việc tham gia tích cực các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Ghi nhận những tiến triển tích cực trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), hội nghị tái khẳng định mục tiêu sớm hoàn tất một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Các bộ trưởng hoan nghênh đề xuất, sáng kiến ưu tiên của Trung Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác trong các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững; hoan nghênh thành lập Trung tâm Đổi mới công nghiệp AI ASEAN - Trung Quốc; hướng tới thành lập Học viện Số ASEAN - Trung Quốc...

Về hợp tác văn hóa - xã hội, ASEAN và Trung Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các chương trình trao đổi thanh niên, học bổng lãnh đạo trẻ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, giảm nghèo và quản lý thiên tai.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự các hội nghị. Ảnh: ASEAN 2026

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN - Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Bộ trưởng đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga.

Bộ trưởng Sergei Lavrov đề nghị ASEAN và Nga tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị - an ninh, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh công nghệ thông tin, hợp tác biển, thương mại và đầu tư, năng lượng, lương thực và phân bón, chuyển đổi số và AI, giáo dục, giao lưu thanh niên và văn hoá…

Nga hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ ASEAN tăng cường hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN. Ảnh: ASEAN 2026

Các nước ASEAN đề nghị hai bên khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Các bộ trưởng thống nhất ưu tiên hàng đầu là khẩn trương cụ thể hóa các cam kết cấp cao thành những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ USD vào năm 2035; sớm cụ thể hoá Tuyên bố chung ASEAN - Nga về hợp tác năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại LNG, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng…

Ông đề nghị ASEAN và Nga mở rộng hợp tác lĩnh vực mới như: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu chung, hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và an ninh số...