Trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy đánh giá công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học còn bộc lộ nhiều bất cập trong những ngày đầu năm học 2026-2027.

Theo Thành ủy Hà Nội, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội một số nơi có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí. Việc vận chuyển, giao nhận suất ăn chậm trễ. Công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức.

Suất ăn 40.000 đồng của của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội).

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, như HanoiCheck, cũng chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo kiểm tra, xác minh ngay những hạn chế, bất cập được báo chí phản ánh tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai và một số địa bàn liên quan.

Các đơn vị phải khắc phục ngay tồn tại, đồng thời thông tin kịp thời để học sinh, phụ huynh yên tâm. Tập thể, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

UBND TP cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Từng xã, phường và trường học phải chủ động rà soát, khắc phục hạn chế, không chờ đến khi có phản ánh.

Thành ủy yêu cầu hoạt động tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú phải được thực hiện chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính sách hỗ trợ của thành phố phải được duy trì hiệu quả, đúng quy định.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/9.