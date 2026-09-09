Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tập trung rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

Cụ thể, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian; đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phụ huynh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội) được phản ánh mới đây, khi các phụ huynh cho rằng không tương xứng với mức kinh phí 40.000 đồng.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị; bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận.

Cùng đó, các đơn vị cần tăng cường trách nhiệm của đơn vị cung cấp và xử lý các trường hợp không bảo đảm cam kết. Đối với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại.

Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự; đồng thời chủ động phương án thay thế để không làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh.

Ngoài ra, Sở cùng đề nghị tăng cường công khai và sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh. Cụ thể, thực hiện công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của trường.