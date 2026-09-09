UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND xã Trung Giã về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã B.

Theo đó, UBND TP giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 15h ngày 9/9.

Phụ huynh cho rằng suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã B không tương xứng với mức kinh phí 40.000 đồng.

Trước đó, một số báo phản ánh ý kiến của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trung Giã B về suất ăn bán trú trong những ngày đầu năm học mới. Theo hình ảnh được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, suất ăn gồm một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên. Theo quy định, chi phí ăn bán trú là 40.000 đồng/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phần kinh phí còn lại do phụ huynh đóng góp.

Liên quan sự việc, ngày 8/9, UBND xã Trung Giã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã trong ngày 9/9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10/9. Đơn vị cung cấp mới sẽ phối hợp với nhà trường bảo đảm các điều kiện về nguồn thực phẩm, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và thời gian phục vụ học sinh.