Chiều 22/12, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, Nghị quyết số 254 đã được Quốc hội thông qua ngày 11/12 và có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết này.

Theo Thứ trưởng, các nội dung quy định tại dự thảo nghị định liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... đều tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về tài chính đất đai, môi trường đầu tư, kinh doanh, an sinh xã hội cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu và chủ trị hội nghị. Ảnh: Mof

Dự thảo nghị định đã bổ sung, làm rõ các căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đặc biệt là chi phí xây dựng hạ tầng được xác định theo pháp luật về xây dựng; tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất; giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm: giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể).

Thứ trưởng đề nghị đại diện bộ, ngành, địa phương cho ý kiến về tính khả thi trong tổ chức thực hiện; sự phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương; những bất cập có thể phát sinh trong quá trình xác định và chuyển thông tin làm căn cứ tính thu.

Về các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, bao gồm mức thu và nguyên tắc áp dụng mức thu tiền sử dụng đất; cách xác định hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất; quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến trước khi Nghị quyết số 254 có hiệu lực.

Đây là nội dung tác động trực tiếp đến nhóm đối tượng hộ gia đình, cá nhân, có ảnh hưởng đến an sinh xã hội và trật tự quản lý đất đai ở cơ sở. Do đó, đề nghị các địa phương cho ý kiến cụ thể để bảo đảm tính khả thi, tính cân đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương góp ý liên quan đến xử lý tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước; về tính hợp lý của thủ tục và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương trong việc xác định nghĩa vụ tiền thuê đất và số tiền được miễn.

Cùng với đó, ý kiến đánh giá về các nội dung sửa đổi một số điều của Nghị định số 103/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025) của Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng Nghị định chung quy định chi tiết Nghị quyết số 254. Do đó, Thứ trưởng đề nghị đại diện Bộ này và Bộ Xây dựng cùng các đại biểu cho ý kiến nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa hai nghị định, tránh bỏ trống hoặc chồng chéo.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị chức năng trong Bộ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.