Nghị định 291 của Chính phủ vừa ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghị định 104 về quỹ phát triển đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 6/11.

Đóng tiền sử dụng đất ở 70% trong hạn mức

Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tiền sử dụng đất được tính như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, tiền sử dụng đất của phần diện tích được cấp giấy chứng nhận là đất ở trong hạn mức được tính mức 70%, theo công thức:

Tiền sử dụng đất = Diện tích đất được cấp giấy chứng nhận là đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 70%.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để được sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nghị định 291 sửa đổi Nghị định 103 về tiền sử dụng đất đã áp mức 70% tiền đất ở trong hạn mức và mức 100% tiền đất ở ngoài hạn mức với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền nhưng nộp theo mức thấp hơn mức thu theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp tiền thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỉ lệ % diện tích đất đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp tiền. Phần tiền sử dụng đất của phần diện tích đất còn lại được tính theo mức 70% tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với phần diện tích ngoài hạn mức, phải đóng tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo chính sách và giá đất ở quy định tại bảng giá đất.

Tiền đất bổ sung giảm từ 5,4% còn 3,6%

Liên quan đến khoản tiền đất bổ sung, trước đó, Báo VietNamNet đã phản ánh nhiều ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất bỏ hoặc giảm khoản thu này.

Nghị định 291 đã sửa đổi, bổ sung tiền sử dụng đất bổ sung như sau: Khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 được tính bằng mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Thời gian chưa tính tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm phải tính tiền sử dụng đất đến ngày làm việc thứ 8 kể từ ngày có quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Trường hợp giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì thời gian chưa tính tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm phải tính tiền sử dụng đất đến ngày làm việc thứ 8 kể từ ngày có quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Trường hợp giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu dư theo quy định thì thời gian chưa tính tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm phải tính tiền sử dụng đất đến ngày làm việc thứ 8 kể từ ngày có quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Sau khi trừ đi thời gian tối đa, cơ quan nhà nước phải tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất là 180 ngày.

Nghị định 291 cũng quy định trường hợp đã nộp khoản thu bổ sung tiền sử dụng đất theo Nghị định 103 thì được tính lại tiền nộp bổ sung theo quy định tại nghị định này. Trường hợp phát sinh chênh lệch tăng giữa số tiền tính lại và số tiền đã nộp thì người sử dụng đất phải nộp thêm số tiền chênh lệch.

Trường hợp tiền nộp bổ sung sau khi tính lại nhỏ hơn so với số tiền đã nộp thì sẽ được hoàn trả bằng cách trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trường hợp không phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định quản lý thuế.

Trường hợp không còn nghĩa vụ tài chính nào khác để trừ thì hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc pháp luật khác có liên quan.