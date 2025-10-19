Một người dân muốn hỏi, trường hợp đăng ký biến động đất đai thuộc diện sử dụng đất không đúng mục đích (được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014), nay được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 101/2024 thì cơ quan thuế sẽ tính tiền sử dụng đất thế nào?

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024, quy định: Trường hợp người đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/ quy hoạch chung/ quy hoạch phân khu/ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đất sử dụng sai mục đích, khi cấp "sổ đỏ" thì cách tiền sử dụng đất cụ thể sẽ theo từng thời điểm sử dụng đất. Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 103/2024, việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 được chia thành 4 giai đoạn:

Trước ngày 18/12/1980

Phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức công nhận đất ở theo quy định: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức công nhận đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 10%.

Với phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức công nhận đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 30%.

Phần diện tích đất nay được cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp (nếu có) theo quy định: Tiền sử dụng đất = diện tích đất của loại đất được công nhận x giá đất của loại đất được công nhận quy định tại bảng giá đất x 40%.

Từ ngày 18/12/1980 đến trước 15/10/1993

Phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức công nhận đất ở: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức công nhận đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 20%.

Với phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức công nhận đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 50%.

Phần diện tích đất nay được cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp (nếu có) theo quy định: Tiền sử dụng đất = diện tích đất của loại đất được công nhận x giá đất của loại đất được công nhận quy định tại bảng giá đất x 60%.

Từ 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004

Với phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức giao đất ở theo quy định: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức giao đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 30%.

Phần diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở: Tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức giao đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 60%.

Với phần diện tích đất nay được cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp (nếu có): Tiền sử dụng đất = diện tích đất của loại đất được công nhận x giá đất của loại đất được công nhận quy định tại bảng giá đất x 70%.

Từ 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014

Phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận là đất ở (trong hạn mức giao đất ở, vượt hạn mức giao đất ở theo quy định), tiền sử dụng đất = diện tích đất được cấp giấy chứng nhận là đất ở x giá đất ở quy định tại bảng giá đất x 80%.

Với phần diện tích đất nay được cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp (nếu có) theo quy định: Tiền sử dụng đất = diện tích đất của loại đất được công nhận x giá đất của loại đất được công nhận quy định tại bảng giá đất x 80%.

Căn cứ các quy định trên, Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết: đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích nhưng đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất, nếu đang sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và được xem xét cấp sổ đỏ thì nghĩa vụ tài chính sẽ được tính theo các mức trên.

Giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là giá trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.