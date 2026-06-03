Một tình huống giao thông khá nguy hiểm vừa được camera hành trình ghi lại vào khoảng 13h trưa ngày 2/6 trên đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng (Nghệ An).

Theo đoạn video được chia sẻ bởi tài khoản Dinh Nguyễn trên diễn đàn Oto+, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger mang BKS 37C-466.88 khi phát hiện phía trước có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã bất ngờ giảm tốc rồi thực hiện cú quay đầu gấp ngay giữa đường mà không hề có tín hiệu báo trước.

Pha xử lý khó hiểu khiến đầu xe bán tải suýt va chạm với ô tô gắn camera hành trình đang lưu thông phía sau. May mắn tài xế ô tô có gắn camera hành trình đã kịp phanh lại, tránh cú tạt đầu bất ngờ.

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi quay đầu đột ngột để né chốt kiểm tra không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn có thể đẩy những người tham gia giao thông khác vào tình huống nguy hiểm.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi "chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng" có thể bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Trường hợp lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe mà người điều khiển ô tô cố tình quay đầu bỏ chạy có thể bị phạt với lỗi "không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT" với mức tiền 18-20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên GPLX.

Nguồn video: Dinh Nguyễn/Oto+

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