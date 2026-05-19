Theo truyền thông Trung Quốc, bà Trịnh Chiêu Liên từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi nhận về từ một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ở quận Lộ Kiều, Thai Châu, tỉnh Chiết Giang. Sau khi trưởng thành, bà kết hôn rồi chuyển tới sinh sống tại phố Loa Dương.

Điều bất ngờ, gia đình ruột thịt của bà vốn cũng sinh sống lâu năm ngay tại khu vực này, họ chỉ cách nhau khoảng 5km. Có lẽ, đã nhiều lần họ vô tình lướt qua nhau mà không hề biết, mình chung dòng máu.

Bước ngoặt xảy ra vào dịp trước tết Nguyên đán năm nay. Trong lúc đi mua sắm tại một trung tâm thương mại, bà Trịnh Chiêu Liên tình cờ nhìn thấy một điểm lấy mẫu ADN miễn phí hỗ trợ tìm thân nhân thất lạc do công an địa phương tổ chức.

Ban đầu, bà chỉ nghĩ đơn giản là “thử vận may”, hoàn toàn không đặt nhiều hy vọng. Toàn bộ quá trình lấy máu và đăng ký chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 phút.

Sau khi tiếp nhận mẫu xét nghiệm, cơ quan công an tiến hành đối chiếu ADN bằng công nghệ sinh học. Đến tháng 3/2026, kết quả bất ngờ cho thấy bà có quan hệ huyết thống với gia đình họ Nhậm tại khu dân cư Hương Chương Nguyên.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương tới xác minh và được biết gia đình này năm xưa thực sự từng có một người em gái bị cho đi làm con nuôi.

Sau lần đối chiếu ADN thứ hai vào tháng 4, mối quan hệ ruột thịt cuối cùng được xác nhận, khép lại hành hơn 60 năm xa cách người thân của người phụ nữ 64 tuổi.

Chiều 12/5, khu dân cư Hương Chương Nguyên thuộc phố Loa Dương rộn ràng tiếng trống và tiếng cười nói khi gia đình bà Trịnh Chiêu Liên chính thức đoàn tụ sau hơn 60 năm xa cách.

Giây phút đoàn tụ của đại gia đình sau hơn 6 thập kỷ xa cách. Bà Liên (đeo hoa đỏ) hạnh phúc khi gặp lại người thân. Ảnh: QQ

Trong sự chứng kiến của hàng xóm và người dân địa phương, bà cùng người thân xúc động đút cho nhau những viên bánh trôi ngọt, món ăn tượng trưng cho sự đoàn viên trong văn hóa Trung Quốc.

Nhiều người có mặt tại hiện trường không giấu được xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình nắm chặt tay nhau, nghẹn ngào bật khóc sau hàng chục năm chia ly.

Tại buổi đoàn tụ, cảnh sát Kha Vĩ Lực thuộc công an quận Lộ Kiều công bố kết quả giám định ADN, xác nhận bà Trịnh Chiêu Liên là em gái ruột của ông Nhậm Xuân Pháp và ông Nhậm Xuân Đông.

“Bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng tìm được em gái. Hôm nhận được điện thoại từ công an, cả nhà vui đến mức thức trắng đêm”, ông Nhậm Xuân Pháp xúc động chia sẻ.

Theo người anh trai, thời điểm đó gia đình vô cùng khó khăn, mẹ lại lâm bệnh nặng nên bất đắc dĩ mới phải đem em gái cho người khác nuôi.

“Ngày ấy nhà nghèo đến mức không đủ ăn. Chúng tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ tới em gái”, ông nói trong nước mắt.

Về phần mình, bà Trịnh Chiêu Liên nghẹn ngào cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày tìm lại được gia đình ruột thịt.

“Tôi cuối cùng cũng tìm được cội nguồn của mình. Có thể gặp lại người thân sau từng ấy năm thực sự giống như một giấc mơ”, bà xúc động nói.