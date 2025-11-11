Ngày 10/11, chị Vương Lệ Bình ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) công khai tìm kiếm người thân, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Vương đứng trong một căn hộ và cho biết, chị vẫn còn căn hộ ở cách đó 100m.

Giọng chị trầm tĩnh nhưng đầy xúc động: “Nếu năm xưa tôi không bị thất lạc thì mái ấm này giờ đây đã dành cho họ rồi".

Theo QQ, năm 1992, khi 7 tuổi, Vương Lệ Bình bị bọn buôn người bán cho một gia đình ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, với giá 3.882 NDT (hơn 14 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại).

Chị Vương Lệ Bình thời niên thiếu. Ảnh: Jimu News

Thời điểm ấy, bọn buôn người hoạt động mạnh tại các vùng nông thôn, bắt cóc nhiều trẻ nhỏ. “Người buôn nói rằng tôi sinh ngày mùng 8/8/1985 âm lịch”, chị Vương kể lại.

Trong ký ức mờ nhạt, ngôi nhà của cha mẹ ruột có nền bằng đá, mái bằng gỗ, phía đối diện là nhà ông bà nội. Trong nhà có một chị gái và một đứa em - chị không nhớ rõ là em trai hay gái.

“Cha tôi từng bị thương khi chặt củi. Cha nuôi bảo rằng lúc mới gặp tôi nói tiếng phổ thông rất chuẩn”, chị nói.

Trớ trêu thay, cha mẹ nuôi của Vương Lệ Bình từng mất một cô con gái nhỏ, và họ đặt cho chị chính cái tên của người đã khuất. “Vì điều đó, tôi bị trêu chọc suốt thời thơ ấu. Nhưng với tôi, điều day dứt nhất là không biết cha mẹ ruột đang ở đâu, liệu họ còn sống hay đã mất”, Vương Lệ Bình kể.

Dù cha mẹ nuôi hết lòng chăm sóc, nhưng nỗi khao khát được biết mình là ai, đến từ đâu vẫn luôn ám ảnh chị suốt tuổi thơ. Sau này, khi trở thành mẹ, chị càng khao khát tìm lại nguồn cội. Chính cha mẹ nuôi đã khích lệ chị: “Con đã làm mẹ rồi, hãy đi tìm cha mẹ ruột. Nếu chờ thêm vài năm nữa, có thể con chỉ còn thấy nấm mồ mà thôi. Khi đó, con thật sự sẽ không biết mình từ đâu mà đến”.

Chị Vương giờ đây là một phụ nữ thành đạt, sở hữu nhiều căn hộ và có sự nghiệp ổn định. Ảnh: Jimu News

Từ đó, chị đăng ký ADN, hiến máu và liên tục cập nhật thông tin tìm người thân trên mạng. Bên cạnh đó, chị còn tham gia các nhóm hỗ trợ những người bị buôn bán, vừa để tìm kiếm manh mối, vừa giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.

Giờ đây, ở tuổi 40, Vương Lệ Bình là một người thành đạt tại Thâm Quyến, có sự nghiệp ổn định. Nhưng khi nói về gia đình, giọng chị vẫn nghẹn lại: “Tôi chỉ muốn được ăn bữa cơm do cha mẹ ruột nấu".

Vài năm trước, chị đã mua nhiều căn hộ trong cùng tòa nhà và trang trí giống hệt nhau, dành riêng cho ngày đoàn tụ. “Tôi muốn khi cả nhà sống cùng tầng, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là biết người thân đang ở gần”, chị nói.

Đặc biệt, Vương Lệ Bình còn treo thưởng một căn hộ cho bất kỳ ai cung cấp manh mối chính xác về cha mẹ ruột của mình. “Tôi không cần nổi tiếng hay thương hại. Tôi chỉ muốn tìm được cha mẹ - dù họ là ai, chỉ cần họ không bỏ rơi tôi”, chị nói.

Hiện nay, câu chuyện của Vương Lệ Bình đang được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Hàng trăm người đã gửi tin nhắn, hồ sơ ADN, hình ảnh để giúp chị tìm thân nhân. Nhiều bậc cha mẹ thất lạc con cũng liên hệ, mong một phép màu xảy ra.

Dù hành trình còn dài, chị vẫn giữ niềm tin vững vàng. Với Vương Lệ Bình, tình thân là điều thiêng liêng, và chỉ cần một tia hy vọng, chị sẽ không ngừng tìm kiếm. “Dù tôi đã có nhà, có sự nghiệp, có tất cả nhưng chỉ khi gặp lại cha mẹ ruột, tôi mới thật sự biết mình thuộc về đâu”, chị Vương chia sẻ.