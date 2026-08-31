Ngày 31/8, Công an xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Tăng Ngọc Hiền (21 tuổi, trú phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tăng Ngọc Hiền bị bắt giữ sau khi cắt trộm 1,6 tấn sầu riêng. Ảnh: QD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 30/8, nhận được tin báo của người dân về thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp sầu riêng, tổ công tác Công an xã Ea Knuếc đã nhanh chóng phối hợp bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Tăng Ngọc Hiền mới từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê nhưng bị thất nghiệp. Do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cắt trộm sầu riêng mang đi bán.

Để thực hiện hành vi, Hiền thường dò la, lựa chọn các rẫy sầu riêng vắng người qua lại rồi lợi dụng đêm tối cắt trộm.

Tăng Ngọc Hiền cũng thừa nhận trước đó đã thực hiện thành công một số vụ trộm. Đến lần thứ 3, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, tổng trọng lượng sầu riêng trộm cắp khoảng 1,6 tấn.