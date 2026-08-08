Những ngày qua, ông Nguyễn Gia Chính (76 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) nhận ra bức ảnh lực lượng chức năng tìm thấy khi khai quật khu mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai, giống với tấm ảnh ông lưu giữ gần 60 năm.

Tấm ảnh ông Chính lưu giữ (trái) và tấm ảnh được tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ. Ảnh: Đội K72

Theo ông Chính, bức ảnh chụp 6 người, gồm 3 nam, 3 nữ, tại phố Chăm, thành phố Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) ngày 1/6/1968, trước kỳ nghỉ hè năm lớp 7. Lê Văn Duẩn, bạn học của ông, là người đứng cao nhất trong ảnh.

Vài tháng sau, Duẩn lên đường nhập ngũ. Đến năm 1972, nhóm bạn nhận tin ông hy sinh tại chiến trường miền Nam.

“Ngày đó còn khó khăn, cả nhóm chụp chung rồi sang ra thành 6 tấm. Có thể bức ảnh dưới lòng đất chính là tấm Duẩn mang theo khi vào Nam chiến đấu”, ông Chính nói.

Nhận ra bức ảnh, ông Chính báo tin cho gia đình liệt sĩ Duẩn. Người thân sau đó đến xin chụp lại ảnh để bổ sung hồ sơ và liên hệ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai phối hợp xác minh.

Mặt sau tấm ảnh ông Chính lưu giữ ghi ngày chụp 1/6/1968. Ảnh: Quế Kay

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, những ngày qua, Đội K72 tổ chức khai quật, tìm kiếm quy mô lớn tại xã Minh Đức. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như bút khắc tên, súng, ảnh chân dung và ảnh tập thể.

Những kỷ vật được tìm thấy dưới lòng đất là manh mối quan trọng, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đồng thời mở thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.