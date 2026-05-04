Chiều nay (4/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Rãi (43 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Tân Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Tr. (49 tuổi), trú cùng địa phương.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông L.V.N (66 tuổi, cha ruột của Rãi) đang nằm võng trong nhà thì thấy ông Nguyễn Văn Tr. đi nhậu về ngang qua. Lúc này, ông N. có lời lẽ trêu ghẹo dẫn đến việc hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của sự việc, ông Tr. bực tức chạy về nhà lấy một cây kéo rồi quay trở lại, xông thẳng vào chỗ ông N. đang nằm. Tại đây, ông Tr. dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông N.

Đúng lúc này, Lê Văn Rãi đi làm về, chứng kiến cảnh cha mình bị hành hung. Quá bức xúc, Rãi lao vào can ngăn và xảy ra giằng co, ẩu đả dữ dội với ông Tr. Trong lúc xô xát, Rãi đã đánh và bóp cổ khiến ông Tr. bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân đã đưa ông Tr. đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Riêng ông N. vẫn đang được điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.