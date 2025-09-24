Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Quyển (SN 1977) 14 năm tù và Trần Đăng Hải (SN 1973, chồng Quyển, cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, vợ chồng bị cáo lập điện thờ tại nhà ở Sóc Sơn, tự nhận có khả năng "thánh nhập", tổ chức cúng bái, giải hạn. Lợi dụng niềm tin của bà T. (SN 1975, trú Khánh Hòa) và em gái là bà K.K.H. (SN 1979), hai bị cáo đã dựng màn kịch tâm linh để thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2013, vợ chồng Quyển từng ở nhờ nhà bà T., từ đó quen biết và tiếp cận bà H. Lấy cớ có “căn tu”, Quyển thuyết phục bà H. về Hà Nội làm lễ, nếu không gia đình sẽ gặp tai ương, chết chóc.

Từ năm 2014, bà H. bắt đầu theo Quyển về Hà Nội để “làm lễ giải hạn”. Trong nhiều lần cúng bái, Quyển giả vờ bị “người thân đã mất” của bà H. nhập hồn, liên tục yêu cầu bà đưa tiền để làm lễ. Bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho vợ chồng bị cáo, tổng cộng hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Quyển còn lừa bà H. giao nộp chiếc xe máy Honda Vision trị giá hơn 22 triệu đồng để “giải hạn”, dọa nếu tiếp tục sử dụng xe sẽ gặp tai nạn. Sau đó, vợ chồng bị cáo chiếm đoạt luôn chiếc xe.

Năm 2019, khi bà H. không còn khả năng tài chính, vợ chồng bị cáo chấm dứt liên lạc. Trong quá trình điều tra, bà H. khai đã đưa tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng cho vợ chồng Quyển – Hải, nhưng cơ quan tố tụng cho rằng chưa đủ căn cứ xác định do thiếu tài liệu chứng minh ngoài lời khai.

Tương tự, bà T. cũng bị các bị cáo thao túng tâm lý bằng cách giả nhập “Ngài, Thánh” và người thân đã khuất để tạo lòng tin. Từ năm 2016 đến 2019, bà T. nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng bị cáo để cầu an, giải hạn. Bà T. khai đã đưa hơn 4,3 tỷ đồng tiền mặt, song cáo trạng cũng xác định chưa đủ cơ sở pháp lý để làm rõ số tiền này.

Bà T. còn tố giác bị vợ chồng thầy cúng chiếm đoạt căn hộ ở Khánh Hòa với thủ đoạn tinh vi như sau: Bà Quyển vờ bị ông nội bà T. nhập hồn, yêu cầu sang tên quyền sử dụng đất cho vợ chồng bà Quyển để cúng trong thời hạn 3 tháng, nếu không chồng bà T. sẽ chết và gia đình bà không có con. Tuy nhiên cơ quan tố tụng cho rằng chưa có cơ sở xác định việc này.

Theo cáo trạng, tổng số tiền và tài sản mà chị em bà T. bị vợ chồng bà Quyển chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng. Theo lời vị đại diện VKS, các bị cáo đã thao túng tâm lý các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, người bị hại đề nghị trả hồ sơ để làm rõ về nhiều tỷ đồng - mà theo họ đã bị vợ chồng thầy cúng chiếm đoạt nhưng chưa làm rõ được. Trong khi đó, vợ chồng bị cáo không nhận tội, cho rằng mình không nhận tiền từ chị em bà T.