Ngày 25/4, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND phường Mũi Né khẩn trương báo cáo vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hai học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Theo đó, từ thông tin ban đầu của Công an phường Mũi Né, Sở GD-ĐT Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Để kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý theo quy định, Sở đề nghị UBND phường Mũi Né chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường khẩn trương xác minh, tổng hợp diễn biến vụ việc và báo cáo bằng văn bản.

Cùng với đó, nhà trường được yêu cầu ổn định tâm lý học sinh, ngăn chặn các hành vi quá khích, đồng thời tránh để thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Trường THCS Lê Hồng Phong cần tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: C.U

Như trước đó VietNamNet đã đưa, khoảng 11h30 ngày 24/4, tại khu vực quán nước trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong (khu phố 6, phường Mũi Né), giữa em Nguyễn Quốc C. (SN 2011, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Lê Hồng Phong) và em Nguyễn Ngọc T. (SN 2010, học sinh lớp 9A3, cùng trường) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, em C. đã dùng dao đâm vào vùng ngực em T., khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, em T. đã không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.