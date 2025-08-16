Từ đầu tháng 8 đến nay, những bức tranh sống động vẽ bằng phấn đã lần lượt được thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh chia sẻ trên mạng xã hội. Những tác phẩm được thầy Hạnh vẽ trong 5 tháng qua, trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay lại quá trình thực hiện.

Tác phẩm vẽ bằng phấn được thầy Nguyễn Trí Hạnh ở Nghệ An hoàn thành trong 2 buổi. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Hạnh cho hay, tính đến thời điểm này, sau hơn 5 tháng thực hiện, thầy đã hoàn thành khoảng 5 tác phẩm vẽ phấn màu, mỗi tác phẩm là một câu chuyện khác nhau nhưng xoay quanh chủ đề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh bên tác phẩm "80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi" mình tâm đắc nhất.

“Mỗi bức vẽ đều mang một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng tác phẩm tôi tâm đắc nhất là bức ‘80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi’. Trong bức tranh, tôi dùng nền bảng xanh để làm nổi bật hình ảnh Bác với gương mặt hiền từ nhưng đầy khí chất lãnh tụ, phía bên phải là lá cờ đỏ sao vàng tung bay hình chữ S. Với tôi, bức vẽ này không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”, thầy Hạnh nói.

Ảnh: NVCC

Bằng đôi tay tài hoa và trái tim nhiệt huyết, thầy Hạnh dành công sức, thời gian và tâm huyết của mình để hòa cùng không khí hướng tới ngày trọng đại của đất nước. Bức tranh gần nhất có tên ‘80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi’, thầy giáo hoàn thành sau 2 buổi.

Tác phẩm Người về thăm quê. Ảnh: NVCC

Thầy Hạnh cho hay, thực hiện các bức tranh tái hiện lịch sử này không chỉ nhằm hướng tới dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước mà qua đó còn muốn giáo dục cho học sinh biết thêm về lịch sử, sự chiến đấu và hy sinh của các thế hệ đi trước để có được đất nước ngày hôm nay.

Ảnh: NVCC

Trước đó, thầy Hạnh cũng có nhiều tác phẩm ấn tượng khác. Thầy thường chọn vẽ chủ đề lịch sử, các chiến sĩ cách mạng, hình ảnh hào hùng của đất nước. Ngoài ra, thầy giáo cũng khắc họa vẻ đẹp cảnh sắc quê hương, thiên nhiên để tạo sự gần gũi với học sinh.

Các tác phẩm được thầy Hạnh vẽ tại phòng chức năng của trường, ngoài giờ lên lớp.

Bức tranh tái hiện khoảnh khắc lịch sử xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 được thầy Nguyễn Trí Hạnh hoàn thành hồi tháng 4 năm 2025. Ảnh: NVCC

Điều thầy Hạnh vui nhất là bức tranh sau hoàn thiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự thích thú từ học sinh. Nhiều học sinh cho biết, các em thấy kiến thức lịch sử, văn học trở nên gần gũi hơn, qua đó hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn.

“Không chỉ xem, chụp ảnh cùng tác phẩm, các em còn quan tâm đến chủ đề và hỏi những câu hỏi về lịch sử. Qua bức ảnh và tìm hiểu về sự kiện này, tôi cũng đã giới thiệu, giải thích cho các em nhiều chi tiết liên quan”, thầy Hạnh nói.

Một bức vẽ được thầy Nguyễn Trí Hạnh hoàn thiện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện là giáo viên Mỹ thuật của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngoài những bức tranh này, thầy từng vẽ khoảng 500 tác phẩm khác về các câu chuyện, sự kiện, theo dòng chảy thời sự.