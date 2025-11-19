Buổi tối, thầy giáo Y Giêng tranh thủ trau dồi, tự học các ứng dụng AI để soạn giảng, đáp ứng giai đoạn đổi mới của giáo dục. (Ảnh: H.H.Thế)

Ước mơ làm thầy giáo

Y Giêng sinh ra và lớn lên tại buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cũ. Thuở nhỏ, sau giờ học, Y Giêng phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, đem cơm lên rẫy… nhưng trong tâm khảm, cậu bé luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo.

Những năm cấp 1 và 2, Y Giêng đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Lên cấp 3, Y Giêng xa buôn làng, rời gia đình để theo học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên trước đây. Từ đây, ước mơ làm thầy giáo càng trở nên gần hơn.

Năm 2005, Y Giêng chạm tới ước mơ khi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Tốt nghiệp năm 2009, anh trở về buôn làng để bắt đầu hành trình làm thầy. Năm 2010, Y Giêng được tuyển dụng vào ngành Giáo dục và phân công về Trường Tiểu học Ea Lâm (nay là Trường TH và THCS Ea Lâm). Quãng đường từ nhà đến trường gần 30 km nhưng Y Giêng không nề hà khó khăn, luôn có mặt đúng giờ trong mọi tiết dạy và hoạt động của trường.

Thầy giáo Y Giêng, quan tâm chỉ dạy học sinh. Ảnh: H.H.THẾ.

Thầy giáo Y Giêng bộc bạch: Học sinh người Ê Đê thường ngại giao tiếp, không dám thể hiện mình trước tập thể. Tôi luôn cố gắng dạy các em kiến thức, nghị lực vượt khó và sự mạnh dạn khi đứng trước lớp. Trong quá trình học tập, nhiều em gặp khó khăn khi học tiếng Việt, tôi đã tìm tòi và viết sáng kiến “Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc Ê Đê lớp 4”. Nhờ đó, nhiều học trò đã nắm được quy tắc chính tả, tự tin hơn trong học tập, tự tin hơn trước đám đông và tích cực tham gia các phong trào.

Thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ea Lâm, nhận xét: Thầy Y Giêng rất thương học trò, luôn truyền cho các em kiến thức, nghị lực sống. Thầy có phương pháp giảng dạy khoa học, giúp học sinh yếu tiến bộ nhanh. Thầy có kỹ năng và luôn tích cực trong việc vận động học sinh bỏ học quay lại trường nên tỷ lệ học sinh bỏ học trong trường và lớp thầy chủ nhiệm giảm rõ rệt.

Nhiệt huyết với nghề

Hầu hết học sinh trong trường đều là người Ê Đê, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, thầy Y Giêng thường xuyên đến từng nhà vận động các em đi học, hướng dẫn phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con. Nhiều học sinh nhút nhát, bỏ học giữa chừng đã được thầy động viên, dạy kèm, và nay đã ham học trở lại. Không chỉ dạy chữ, thầy còn trang bị cho các em kỹ năng sống, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Thầy linh hoạt sử dụng song ngữ Ê Đê - Việt để giúp học sinh dễ hiểu, mạnh dạn phát biểu, từ đó khơi dậy niềm yêu thích học tập.

Trong giờ học, thầy Y Giêng thường lồng ghép những câu chuyện về quê hương, văn hóa Ê Đê để các em thêm tự hào về cội nguồn và yêu lao động. Lớp học của thầy luôn rộn rã tiếng cười vì thầy biết cách tạo hứng thú bằng trò chơi, hát, kể chuyện, vẽ tranh…

Em Ksor Y Nghiệp, học sinh lớp 4B, chia sẻ rằng thầy Y Giêng dạy rất dễ hiểu, mỗi buổi học đều có điều mới mẻ nên em và các bạn luôn háo hức đến lớp.

Thầy giáo Y Giêng (hàng đầu, thứ hai bên trái sang) tại Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019” tại Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Là giáo viên chủ nhiệm, thầy Y Giêng luôn gần gũi, yêu thương những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm học, thầy đều nhận đỡ đầu một em để hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập. Trong năm học 2023 - 2024, thầy giúp đỡ em Ksor Y Lư; năm học 2024 - 2025, thầy tiếp tục nhận hỗ trợ cho em Nay Hờ Trang.

Trước đó, em Ksor Hờ Nhiêm ở buôn Bưng A, xã Ea Ly (xã Ea Lâm cũ), học lớp 4B, năm học 2016 - 2017 do thầy Y Giêng chủ nhiệm. Khi mẹ qua đời, em phải ở với ông bà ngoại và đứng trước nguy cơ bỏ học. Thầy đã vận động, bảo trợ và đồng hành giúp em tiếp tục đến trường. Đến nay, Ksor Hờ Nhiêm đã tốt nghiệp THPT và đi làm công nhân tại Đồng Nai. Em xúc động bày tỏ rằng tuy không đủ điều kiện học đại học, nhưng nhờ sự giúp đỡ và chỉ bảo của thầy trong suốt quá trình học, em có đủ tự tin và kiến thức để bước vào cuộc sống.

Trong hơn 15 năm gắn bó với nghề, thầy Y Giêng đã thực hiện nhiều sáng kiến thiết thực trong giảng dạy như “Giải pháp giúp học sinh học tốt dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu”, “Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4”, “Biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua công tác chủ nhiệm” hay “Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh DTTS khối lớp 4”.

Năm 2013, thầy giáo Y Giêng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm liền, thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được ngành Giáo dục khen thưởng. Năm 2017, thầy Y Giêng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Thầy là 1 trong 63 giáo viên DTTS tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019” tổ chức tại Hà Nội.

Cô Nay Hờ Lắp, Tổ trưởng khối lớp 4 - 5 của trường nhận xét, thầy Ksor Y Giêng là minh chứng sống động cho tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”. Trong mắt học trò buôn làng Ea Ly, thầy không chỉ là người dạy chữ mà còn là người thắp sáng ước mơ, gieo hy vọng cho vùng miền núi phía Đông Đắk Lắk.

Hoàng Hà Thế