Ngày 26/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo về chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Chương trình nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy cô giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thầy cô giáo dục các đối tượng đặc biệt, có nhiều cống hiến vào sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đồng thời kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo và học sinh ở những địa phương nói trên.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin về những điểm mới của Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Qua 10 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 576 thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho hay, năm nay, chương trình sẽ tuyên dương số lượng giáo viên nhiều nhất từ trước đến nay. Đó là 80 thầy cô giáo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy cô giáo được tuyên dương gồm: Có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, phụ huynh, cộng đồng yêu mến.

Chương trình cũng ưu tiên các thầy cô công tác lâu năm; thầy cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; thầy cô có thành tích xuất sắc. Ứng viên phải tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Lễ tuyên dương năm 2025 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội. Các giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Thời gian nhận hồ sơ của các giáo viên ứng cử từ ngày 1/7 đến 30/9, tại địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62782663; Email: Congtrithucthanhgiong@gmail.com.

Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.