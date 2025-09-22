Tôi đang sử dụng một chiếc SUV đời 2018 từ mới đến nay. Mấy ngày trước, tôi có đưa xe đến một cửa hàng uy tín gần nhà để thay hai lốp mới cho bánh sau, đồng thời đảo lên lắp cho hai bánh trước. Trong lúc thực hiện, nhân viên kỹ thuật tại đây tư vấn tôi nên làm thêm gói dịch vụ cân bằng động và chỉnh độ chụm bánh xe.

Thay lốp xe mới có cần tốn tiền chỉnh thêm độ chụm, cân bằng động? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Theo lời giải thích, việc này giúp xe vận hành ổn định hơn, tránh rung lắc, giảm nguy cơ lốp xe mòn không đều hoặc bị nhao lái. Chi phí cho gói dịch vụ này là khoảng gần 1 triệu đồng, nhưng được khuyến mại còn 500 nghìn.

Dù số tiền không quá lớn, tôi vẫn từ chối bởi nghĩ rằng xe của mình chưa từng va chạm mạnh, hệ thống lái còn tốt, vừa thay lốp mới nên khó có khả năng phát sinh lỗi. Thành thật mà nói, tôi còn cho rằng đây có thể là chiêu “gợi ý dịch vụ” để khách phải chi thêm.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là liệu suy nghĩ này có đúng? Khi thay lốp, có bắt buộc phải cân chỉnh lại độ chụm, cân bằng động như lời nhân viên khuyên để đảm bảo an toàn?

Rất mong nhận được ý kiến từ các chuyên gia kỹ thuật cũng như bạn đọc VietNamNet có kinh nghiệm thực tế trong vấn đề này. Xin cảm ơn!

Độc giả Duy Nam (Hà Đông, Hà Nội)

