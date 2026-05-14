Hoạt động tuyển sinh của Thể Công Viettel được triển khai tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với đầu mối lớn tập trung ở các địa phương: Sơn La, Hà Nội, Trà Vinh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Ninh Bình (phường Thái Bình)… Lứa tuổi tuyển sinh trong năm 2026 là các bạn nhỏ yêu bóng đá sinh năm 2015. Đợt tuyển sinh tại sân TT370 (phường Tân Sơn, TP.HCM) trong 4 ngày cuối tháng 5 dự kiến có đông đảo thí sinh tham gia.

Thể Công Viettel tuyển sinh với quy mô trên cả nước.

Thể Công Viettel là một trong các đơn vị đi đầu trong việc xây dựng các trung tâm vệ tinh để tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ nhằm bồi dưỡng và tuyển chọn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia. Sau lứa cầu thủ của Bùi Tiến Dũng tiếp tục đến lứa của Khuất Văn Khang, Công Phương. Đặc biệt trong đội hình U17 Việt Nam hiện tại có 4 cầu thủ trẻ Thể Công Viettel: Đại Nhân, Mạnh Cường, Đình Vỹ, Trí Dũng. Trong đó Mạnh Cường là người ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với UAE giúp U17 Việt Nam góp mặt tại World Cup 2026.

Điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay nằm ở sự thay đổi trong cách đánh giá chuyên môn. Trước đây việc tuyển chọn chủ yếu tập trung vào kỹ năng cá nhân hay thể hình thì năm 2026, đội ngũ HLV và tuyển trạch viên của Thể Công Viettel chú trọng nhiều hơn đến tư duy chơi bóng, khả năng xử lý tình huống, tinh thần thi đấu và tiềm năng phát triển lâu dài của cầu thủ trẻ.