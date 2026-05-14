Ngay sau chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời thay mặt VFF thưởng nóng toàn đội 1 tỉ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực tuyệt vời và đầy tự hào của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE không chỉ giúp U17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng C, mà còn giúp bóng đá Việt Nam đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên dự World Cup U17.

U17 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: VFF

"U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tình thế rất bất lợi khi nhận bàn thua quá sớm ở giây thứ 16. Nhưng các cầu thủ kiên cường chiến đấu và lội ngược dòng xuất sắc để đánh bại U17 UAE, ghi tên mình vào vòng tứ kết U17 châu Á và đặc biệt có mặt tại U17 World Cup.

Đây là một kỳ tích rất đáng khen ngợi, khiến chúng ta phải tự hào về thành tích của các cầu thủ, tự hào về tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của toàn đội. Tôi đặc biệt khen ngợi U17 Việt Nam đã rút ra bài học xương máu ở thất bại trước U17 Hàn Quốc vài ngày trước", Chủ tịch VFF chia sẻ.

Hành trình của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 chưa dừng lại. Ảnh: VFF

"Những nhược điểm về mặt chuyên môn của U17 Việt Nam được khắc phục kịp thời và đặc biệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ khiến chúng ta hết sức khâm phục. Tôi chúc mừng đội và cũng mong các cầu thủ giữ vững tinh thần để thi đấu trận tứ kết đạt kết quả tốt nhất, có cơ hội đi sâu vào giải hơn nữa.

Tôi kỳ vọng đội U17 Việt Nam không được chủ quan, tiếp tục siết chặt kỷ luật, có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, chiến thuật để trận tái đấu U17 Australia có được kết quả như chúng ta từng thắng họ ở bán kết giải U17 Đông Nam Á - giải đấu sau đó chúng ta đã đăng quang", người đứng đầu VFF nhấn mạnh.

Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn