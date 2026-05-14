Trong trận đấu "chốt sổ" vòng bảng gặp U17 UAE, khi U17 Việt Nam đang bị dẫn 0-1, ở phút 40, Chu Ngọc Nguyễn Lực chính là người mở ra cuộc ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng áo đỏ.

Từ sát vạch 16m50, anh thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, gỡ hòa 1-1, tạo bước ngoặt cho trận đấu. Chính nhờ bàn thắng này mà U17 Việt Nam chơi tự tin hơn, kiểm soát tốt thế trận trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2, giành ngôi nhất bảng A tiến vào tứ kết VCK U17 châu Á, cùng suất dự World Cup 2026.

Ngay sau trận đấu, fanpage của AFC bình chọn bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực là “tình huống trong ngày”, trong khi báo chí khu vực và châu lục lên cơn sốt với cầu thủ mang áo số 10, khen ngợi bàn thắng là một tuyệt phẩm.

Nguyễn Lực (10) là chuyên gia đá phạt của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Nguyễn Lực không phải là cái tên xa lạ ở U17 Việt Nam khi từng thi đấu từ VCK U17 châu Á 2025. Tại giải Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4, với màn trình diễn ấn tượng, Nguyễn Lực được BTC bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Ở giải đấu này, tài năng trẻ sinh năm 2009 nhiều lần ghi dấu ấn từ các tình huống cố định.

Đó là cú hat-trick ở trận thắng Timor Leste 10-0. Ở trận bán kết gặp U17 Australia, Nguyễn Lực là người kết thúc pha phối hợp đá phạt bài bản, mang về chiến thắng 2-1 cho U17 Việt Nam.

Tính riêng trong năm 2026, Nguyễn Lực có 5 bàn thắng xuất phát từ các tình huống đá phạt trực tiếp hoặc phối hợp cố định. Anh được ví là “chuyên gia đá phạt” của U17 Việt Nam.

Ở CLB Hà Nội, Nguyễn Lực góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô bảo vệ thành công ngôi vô địch tại VCK U17 Quốc gia 2025. Cũng ở giải đấu này, ngôi sao trẻ sinh năm 2009 giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Nguyễn Lực sẽ còn tiến xa. Ảnh: VFF

Trước đó, Nguyễn Lực khi khoác áo U16 Hà Nội tham dự giải Hooray Cup tại Trung Quốc, từng ghi cú đúp vào lưới U16 Dortmund, gây được sự chú ý đặc biệt với giới chuyên môn và người hâm mộ. HLV Cristiano Roland là người biết quá rõ về tài năng của cầu thủ 17 tuổi. Trong cả 3 trận tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực đều được đá chính và thi đấu trọn vẹn.

Bí quyết giúp Nguyễn Lực tỏa sáng ở những giải đấu vừa qua, thật bất ngờ, là sự thư thái, thoải mái nhất của chàng trai trẻ. Anh tiết lộ: "Trước mỗi trận đấu, tôi luôn dành vài phút yên tĩnh để cầu nguyện, mong cho trận đấu diễn ra suôn sẻ và cả đội cũng như bản thân tôi có thể thi đấu tốt nhất. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh, giữ được sự tập trung và sẵn sàng cháy hết mình trên sân”.

Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Lực sẽ tiếp tục là sự lựa chọn tin cậy của HLV Cristiano Roland trong hành trình còn lại của VCK U17 châu Á, và đặc biệt là World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm. Sự trưởng thành, ham học hỏi và rất ngoan, chắc chắn giúp cho Nguyễn Lực có thể trở thành một trong những ngôi sao sáng của tuyển Việt Nam trong tương lai.

