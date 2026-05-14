Danh sách các đội tuyển tham dự VCK U17 World Cup 2026 đang dần hoàn thiện sau những diễn biến sôi động tại các giải trẻ cấp châu lục. Sự góp mặt của U17 Việt Nam trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ở khu vực châu Á, 9 đại diện đã được xác định gồm Việt Nam, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan, Hàn Quốc và Qatar - đội chủ nhà của giải đấu. Với U17 Việt Nam, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự sân chơi World Cup lứa tuổi này.

U17 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu dự World Cup - Ảnh: VFF

Tấm vé lịch sử ấy đến từ hành trình đầy cảm xúc tại VCK U17 châu Á 2026. Đặc biệt, chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng đã đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào tứ kết, đồng thời chính thức ghi tên vào ngày hội bóng đá trẻ thế giới.

Không chỉ châu Á, các khu vực khác cũng đã dần xác định đại diện. Bắc Trung Mỹ có 8 đội gồm Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica và Mexico. Khu vực Nam Mỹ góp mặt với 7 đội tuyển quen thuộc là Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay và Venezuela.

Châu Đại Dương đã có 3 đại diện gồm New Caledonia, New Zealand và Fiji. Trong khi đó, châu Âu xác định 11 đội tuyển gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Ireland, Romania và Serbia.

Riêng khu vực châu Phi vẫn chưa chốt danh sách cuối cùng do giải vô địch U17 châu lục diễn ra từ ngày 13/5 đến 2/6. Sau khi các đại diện châu Phi lộ diện, danh sách 48 đội tham dự U17 World Cup 2026 sẽ chính thức hoàn tất.

Trong bức tranh ấy, U17 Việt Nam không chỉ là một cái tên mới mẻ, mà còn là biểu tượng cho bước tiến mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Cập nhật danh sách 48 đội tuyển dự U17 World Cup 2026

✅Châu Á (9): Việt Nam, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan, Hàn Quốc, Qatar (chủ nhà) ✅Bắc Trung Mỹ (8) Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico

✅Nam Mỹ (7): Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela

✅Châu Đại Dương (3): New Caledonia, New Zealand, Fiji.

✅Châu Âu (11): Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Ireland, Romania, Serbia

✅Châu Phi (diễn ra giải châu lục từ 13/5 đến 2/6)

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn