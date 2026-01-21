Chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Chủ đề tiếng Anh: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world). Với chủ đề này, Ban Tổ chức mong muốn các em học sinh suy ngẫm về vai trò của sự gắn kết, sẻ chia giữa con người trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, từ đó thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn cá nhân thông qua hình thức viết thư truyền thống. Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng các tác giả từng đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Ảnh: Thieunien.vn

Mục đích - ý nghĩa của cuộc thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức hằng năm, hướng tới các mục tiêu lớn như: Phát triển khả năng viết văn, khơi gợi tư duy sáng tạo của học sinh; giúp các em tiếp cận, nhận thức và bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội, thời đại; bồi đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của ngành Bưu chính trong đời sống xã hội và trong việc kết nối con người trên toàn cầu.

Đối tượng và quy định về bài dự thi Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi, tính đến thời điểm gửi bài dự thi. Bức thư dự thi phải là sản phẩm sáng tạo cá nhân, viết dưới dạng văn xuôi, đúng chủ đề, chưa từng đăng báo hoặc in sách, với độ dài không quá 800 từ. Các bài viết bằng tiếng nước ngoài cần kèm theo bản dịch tiếng Việt; Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên bản tiếng Việt. Bài dự thi phải được viết tay, trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết trên một mặt giấy; không chấp nhận bài đánh máy, photocopy. Trường hợp viết nhiều trang, thí sinh cần đánh số thứ tự và ghim lại cẩn thận để tránh nhầm lẫn. Ở góc trên cùng bên trái của bức thư, học sinh cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tên trường, lớp, xã (phường), tỉnh (thành phố) và số điện thoại. Bài dự thi thiếu thông tin theo quy định sẽ bị coi là không hợp lệ.

Hướng dẫn gửi bài dự thi Mỗi bức thư dự thi phải được cho vào phong bì, dán tem bưu chính và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam. Trên phong bì cần ghi rõ: “Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026)”. Địa chỉ nhận bài thi là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 phố Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - mã bưu chính 11611. Thời gian nhận bài dự thi tính theo dấu bưu điện, từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 5/3/2026.

Một số lưu ý quan trọng Ban Tổ chức không bắt buộc 100% học sinh trong trường tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, các bài dự thi không dán tem hoặc không gửi qua Bưu điện Việt Nam đều không hợp lệ. Bản quyền các bài tham gia thuộc về Ban Tổ chức; thí sinh không được đăng tải bài dự thi lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi chưa có thông báo kết quả chính thức. Thông tin chính thức về cuộc thi được đăng tải trên fanpage “Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam”, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Hotline hỗ trợ là 1900.54.54.81 hoặc tại các bưu điện gần nhất.