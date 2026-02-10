Chủ đề và hạn nộp bài dự thi viết thư UPU lần thứ 55

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em nhằm phát triển khả năng viết văn, tư duy sáng tạo và giúp các em tiếp cận những vấn đề của xã hội, của thời đại. Cuộc thi cũng góp phần giúp học sinh hiểu thêm vai trò của ngành Bưu chính trong đời sống.

Năm 2026, chủ đề cuộc thi là: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Chủ đề tiếng Anh: “Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world”.

Theo Ban Giám khảo, trọng tâm của đề bài không chỉ nằm ở “thế giới số” hay “kết nối”, mà nhấn mạnh vào yếu tố con người và chất lượng của sự kết nối.

Thời gian nhận bài dự thi (tính theo dấu bưu điện) từ 19/12/2025 đến hết 5/3/2026. Các bài gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét chấm giải.

Đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi bài). Cuộc thi không bắt buộc 100% học sinh tham gia nhưng khuyến khích sự hưởng ứng tự nguyện và sáng tạo.