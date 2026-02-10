Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em nhằm phát triển khả năng viết văn, tư duy sáng tạo và giúp các em tiếp cận những vấn đề của xã hội, của thời đại. Cuộc thi cũng góp phần giúp học sinh hiểu thêm vai trò của ngành Bưu chính trong đời sống.
Năm 2026, chủ đề cuộc thi là: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
Chủ đề tiếng Anh: “Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world”.
Theo Ban Giám khảo, trọng tâm của đề bài không chỉ nằm ở “thế giới số” hay “kết nối”, mà nhấn mạnh vào yếu tố con người và chất lượng của sự kết nối.
Thời gian nhận bài dự thi (tính theo dấu bưu điện) từ 19/12/2025 đến hết 5/3/2026. Các bài gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét chấm giải.
Đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi bài). Cuộc thi không bắt buộc 100% học sinh tham gia nhưng khuyến khích sự hưởng ứng tự nguyện và sáng tạo.
VietNamNet xin giới thiệu 28 bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 hay, ý nghĩa:
Theo Ban Giám khảo, học sinh nên tránh lối viết liệt kê, kể lể khô cứng. Mỗi bức thư cần có câu chuyện riêng, góc nhìn riêng, thể hiện suy nghĩ cá nhân về sự kết nối giữa con người trong thế giới số.
Các em có thể khai thác nhiều khía cạnh như: Kết nối trực tiếp và kết nối qua công nghệ; kết nối cảm xúc - tinh thần; Kết nối vì các giá trị chung: học tập, sẻ chia, bảo vệ môi trường, hòa bình…
Bức thư nên có góc nhìn đa chiều, chỉ ra cả mặt tích cực và hệ lụy khi “kết nối ảo” lấn át “kết nối thực”. Ban Giám khảo nhấn mạnh: Sự khác biệt nằm ở ý tưởng sáng tạo, cảm xúc chân thành và khả năng kết nối bằng trái tim. Công nghệ chỉ là công cụ; giá trị cốt lõi vẫn là sự đồng cảm và trách nhiệm giữa con người.
Ngoài việc đọc kỹ Thể lệ, học sinh nên tham khảo “Cẩm nang hỏi đáp” do Ban Tổ chức công bố trên các kênh thông tin chính thức để tránh sai sót.
Bài dự thi không quá 800 từ, phải viết tay, trình bày sạch sẽ, rõ ràng và chỉ viết trên một mặt giấy. Các bài đánh máy, photocopy hoặc sao chép không hợp lệ. Nếu viết nhiều trang, thí sinh cần đánh số trang và ghim lại cẩn thận.
Thí sinh không ghi thông tin cá nhân trong nội dung thư. Họ tên, ngày sinh, trường, lớp và địa chỉ phải ghi ở góc trên bên trái bức thư; thiếu thông tin này bài sẽ không được chấm.
Học sinh có thể viết bằng tiếng nước ngoài nhưng bắt buộc gửi kèm bản dịch tiếng Việt. Ban Giám khảo chấm điểm dựa trên bản tiếng Việt, vì vậy bản dịch cần chính xác và đầy đủ.