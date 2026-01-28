Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Gửi cậu - bạn thân của tớ,

Tớ viết bức thư này khi chúng ta vẫn đang ngồi cạnh nhau, giống như bao năm trước. Chỉ khác một điều, giữa tớ và cậu giờ đây có một khoảng cách vô hình mà tớ không thể gọi tên. Đã bấy lâu nay, giữa cả hai chúng ta không còn những cuộc trò chuyện kéo dài hết giờ ra chơi mà chưa dứt. Thay vào đó, cậu mải mê với điện thoại, cùng sự im lặng kéo dài đến lạ.

Không phải vì giận hờn, cũng chẳng phải bởi xa lạ, chỉ là cậu đang bận trò chuyện với ai đó, trong khi người ngồi ngay trước mắt lại trở nên… vô hình.

Tớ nhớ hồi còn học tiểu học hay cả những năm đầu cấp hai, hai đứa thân đến mức không có bất cứ bí mật nào. Chúng mình ngồi cạnh nhau, cùng giải chung bài, ăn chung gói bim bim hay chia nhau từng cái kẹo nhỏ. Mỗi lần buồn, cậu quay sang là tớ biết ngay. Mỗi lần vui, hai đứa cười đến mức bị cô nhắc nhở.

Có những hôm tan học muộn, cả hai vừa đạp xe vừa kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Khi ấy, tớ đã nghĩ rằng, sẽ chẳng có thứ gì khiến bọn mình xa cách.

Nhưng rồi khi lên lớp 7, cậu được ba mẹ mua cho một chiếc điện thoại mới. Ban đầu, cậu hào hứng khoe với tớ những tính năng mới, trò chơi hay và cả những người bạn cậu quen được qua mạng. Nhưng dần dần, tớ nhận ra cậu bắt đầu kể ít đi, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại.

Giờ ra chơi, thay vì quay sang nói chuyện với tớ, cậu lại cúi đầu nhắn tin nhiều hơn. Ngay cả khi hai đứa vẫn ngồi chung bàn, cậu lại chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với những người bạn cậu quen trên mạng chứ không phải với tớ.

Thật lạ, cậu có rất nhiều bạn ảo, nhưng tớ lại thấy cậu ngày càng xa. Chúng ta online rất nhiều, nhưng lại nói chuyện với nhau rất ít. Những câu chuyện từng kể bằng lời giờ đây lại được thay thế bằng vài dòng tin nhắn gửi đi cho người khác, một dòng trạng thái hay một biểu tượng cảm xúc.

Điện thoại vốn là chiếc cầu nối với thế giới, nhưng cũng vô tình là bức tường ngăn cách giữa hai đứa mình. Tớ chỉ thấy tiếc. Tớ tiếc những khoảnh khắc mà chúng ta đang để trôi qua trong im lặng, dù ngồi gần đến thế. Công nghệ giúp cậu kết nối với nhiều người, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể làm cậu quên mất những kết nối đã từng rất quý giá.

Tớ viết thư này không phải để kéo cậu rời khỏi thế giới số mà chỉ mong cậu nhớ rằng, bên cạnh cậu vẫn có một người bạn là tớ, với những kỷ niệm thật, cảm xúc thật. Nếu có thể, ngay lúc này, cậu hãy thử ngẩng đầu lên, nhìn sang tớ và kể cho tớ nghe một điều gì đó, dù là rất nhỏ thôi.

Biết đâu, chúng ta sẽ tìm lại được sự thân thiết ngày nào. Và tớ tin rằng, khoảng cách không còn đo bằng số lượng tin nhắn mà bằng sự thấu hiểu. Khi chúng mình chịu kết nối thật với nhau, dù thế giới số có rộng lớn đến đâu, tình bạn vẫn sẽ không bị lạc mất.

Tớ - người bạn luôn ở bên cậu.