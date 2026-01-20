Hằng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Ngoài ra, cuộc thi giúp các em tiếp cận, nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ cá nhân; đồng thời bồi đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước và thế giới. Cuộc thi cũng giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 đã chính thức được phát động. Dưới đây là một số điểm quan trọng học sinh cần lưu ý để có bài dự thi đúng quy định.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng học sinh đoạt giải viết thư UPU lần thứ 54. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55

Năm 2026, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Theo đại diện Ban Tổ chức, đây là chủ đề gần gũi trong cuộc sống. Khi thế giới số ngày càng trở nên quen thuộc và các hoạt động của con người được số hóa nhiều hơn, sự kết nối giữa con người càng trở nên quan trọng.

Đó là sự kết nối trực tiếp giữa người và người qua trò chuyện, trao đổi, thư tay, qua hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia; chung mục tiêu, lý tưởng, niềm tin; sáng tạo, đấu tranh vì điều tốt đẹp. Thế giới số cũng tạo điều kiện để con người có thể kết nối xuyên quốc gia, không chỉ với cá nhân mà với cả thế giới.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá chủ đề viết thư năm 2026 “hay nhất trong các đề của UPU từ xưa tới nay vì đây là vấn đề thời sự và cũng là vấn đề thiết cốt nhất của loài người ngày hôm nay”.

Nhà thơ chia sẻ, thời đại của chúng ta là thời đại số, kỷ nguyên số nhưng chúng ta đang bị mất kết nối, thậm chí mất nhau ngay khi ở bên nhau. Khi kết nối, con người có thể hiểu, thương, cảm thông với nhau và sẽ không còn “chiến tranh, máu chảy, nỗi bi thảm của con người”.

Cách viết thư UPU lần thứ 55

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là học sinh từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi). Các em cần đảm bảo đúng những quy định.

Thứ nhất, bức thư là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

Thứ hai, các bức thư dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt.

Thứ ba, bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (lưu ý không viết vào mặt sau, có thể viết nhiều tờ, đánh số trang, ghim lại để tránh bị nhầm lẫn). Bức thư dự thi đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.

Thứ tư, ở góc trên cùng bên trái bức thư dự thi cần ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, xã (phường), tỉnh (thành phố), số điện thoại. Bức thư dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên là không hợp lệ.

Thời gian nộp bài và cách gửi bài dự thi

Khi gửi bài dự thi, mỗi bức thư dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Phong bì thư cần ghi rõ: Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - 11611.

Thời gian nhận bài dự thi từ 19/12/2025 đến 5/3/2026 (theo dấu Bưu điện).

Theo Ban Tổ chức, việc dự thi không bắt buộc 100% học sinh của các trường tham gia. Tất cả các bài dự thi không dán Tem bưu chính hoặc không gửi qua Bưu điện Việt Nam đều không hợp lệ.

Bản quyền các bài tham dự cuộc thi thuộc về Ban Tổ chức, các em học sinh không đưa bức thư dự thi lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố kết quả.