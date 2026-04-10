Kỷ nguyên mới ở Augusta

Hai sự vắng mặt đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Lần đầu tiên kể từ năm 1994, cả Tiger Woods lẫn Phil Mickelson đều không tham gia giải Masters Tournament tại Augusta.

Bữa tiệc nhà vô địch vắng Woods và Mickelson.

Họ cũng vắng bóng trong bức ảnh truyền thống của bữa tối các nhà vô địch, năm nay do Rory McIlroy chủ trì với tư cách là chủ nhân hiện tại của chiếc áo xanh danh giá.

Woods tạm rời xa golf sau vụ tai nạn xe gần nhất và đang tìm cách cứu lấy con người mình trước khi nghĩ đến việc trở lại sân cỏ. Mickelson đang giải quyết vấn đề sức khỏe trong gia đình và từ đầu năm chỉ mới thi đấu một trong 5 giải thuộc LIV Golf.

Thiếu vắng họ, The Masters lần thứ 90 không còn như trước. Trong bức ảnh gia đình ấy, hai huyền thoại đã không còn hiện diện.

“Đó là hai trong số những nhà vô địch vĩ đại nhất mà golf từng chứng kiến”, McIlroy nói để tri ân những huyền thoại. Woods đã giành 5 chiếc áo xanh (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), chỉ kém kỷ lục của Jack Nicklaus một danh hiệu, và để lại dấu ấn lịch sử qua 26 lần dự The Masters (95 major).

Chiến thắng năm 2001 – đúng 25 năm trước – giúp anh hoàn tất “Tiger Slam”, trở thành người đồng thời nắm giữ cả 4 major. Woods đã gửi lời xin lỗi đến McIlroy vì không thể tham dự bữa tiệc của các nhà vô địch.

Woods khoác áo xanh cho Mickelson tròn 20 năm trước.

Mickelson vô địch 3 lần (2004, 2006, 2010), tham dự 32 kỳ The Masters (129 major) tại sân đấu nổi tiếng nhất thế giới, và là người vô địch major lớn tuổi nhất (50 tuổi 11 tháng tại PGA Championship 2021).

“Họ là biểu tượng, không chỉ vì những gì làm được trên sân mà còn vì con người họ”, Jon Rahm nhận xét.

Chờ McIlroy tiếp bước Woods

Ánh nắng chiếu rọi một kỳ The Masters hiếm hoi không có dự báo mưa. Thời tiết nóng khiến mặt green trở nên cứng và nhanh, buộc các golfer phải đối mặt với thử thách lớn khi giữ bóng gần hố.

“Tôi đã mong chờ The Masters cả đời, nhưng giờ lại không muốn nó đến”, McIlroy nói, ý thức rằng bản thân bước vào hành trình bảo vệ chiếc áo xanh.

Kể từ Tiger (2001-2002), chưa ai làm được điều đó, trong khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

McIlroy hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch.

Sau vòng 1, McIlroy đang cùng Sam Burns dẫn đầu bảng với điểm gậy -5. Anh có “hat-trick” birdie tại các hố 13-15.

Số 1 thế giới Scottie Scheffler đến Augusta sau khi vừa có con thứ hai, và không còn phong độ hủy diệt như đầu mùa trước. Anh mới chỉ có 1 chiến thắng năm nay (American Express).

Scheffler hướng đến chiếc áo xanh thứ ba, trong khi Justin Rose – người từng nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang – vẫn nuôi hy vọng ở tuổi 45. Bryson DeChambeau tin rằng định mệnh đang gọi tên mình. Jon Rahm đầy khát vọng nhưng khởi đầu điểm +6.

McIlroy là điểm sáng trong một nhóm ứng viên đang tranh đấu cho sự bất tử tại The Masters – giải đấu năm nay mang theo nỗi hoài niệm về Tiger Woods và Mickelson, hai tượng đài của một thời đã qua.

