Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số một khi đánh bại Carlos Alcaraz 7-6(5), 6-3 trong trận chung kết Monte Carlo Masters 2026. Chiến thắng này giúp tay vợt người Italia chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới ngay đầu tuần này.

Đây là màn tái đấu đáng chú ý giữa hai tay vợt kể từ chung kết ATP Finals 2025, nơi Sinner cũng là người chiến thắng. Với danh hiệu tại Monte Carlo, Sinner nâng tổng điểm lên 13.350, vượt qua Alcaraz (13.240) để “lật ngược thế cờ” trong cuộc đua đỉnh cao ATP.

Điều đáng nói là chỉ hơn một tháng trước, tại Indian Wells, Alcaraz còn bỏ xa đối thủ tới hơn 3.000 điểm. Tuy nhiên, Sinner đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục với chuỗi danh hiệu liên tiếp tại Indian Wells, Miami Open và Monte Carlo.

Phong độ ấn tượng giúp Sinner nối dài chuỗi 17 trận thắng từ đầu mùa, đồng thời cán mốc 22 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000. Anh cũng trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử, sau Novak Djokovic và Rafael Nadal, vô địch 4 giải Masters 1000 liên tiếp.

Không chỉ vậy, đây còn là lần thứ 67 Sinner đứng đầu bảng xếp hạng ATP, đưa anh lọt top 12 tay vợt có số tuần giữ ngôi số 1 nhiều nhất lịch sử.

Sau trận, Sinner chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu vô địch Monte Carlo, trong khi Alcaraz cũng thừa nhận đối thủ đang đạt phong độ “không thể ngăn cản”. Chiến thắng này đánh dấu sự khẳng định mạnh mẽ cho vị thế thống trị hiện tại của Sinner trong làng quần vợt nam.

