MU đàm phán Casado
Ngay sau khi có thông tin Barcelona sẵn sàng bán Marc Casado, MU được cho là đang dẫn đầu cuộc đua ký tiền vệ người Tây Ban Nha.
Một số nguồn tin cho biết MU cùng Arsenal và Chelsea đều bày tỏ sự quan tâm đến Casado.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, MU sẽ thực hiện những thay đổi lớn. Việc Casemiro chia tay buộc “Quỷ đỏ” phải tìm kiếm tiền vệ chất lượng.
Mùa trước, Casado rất quan trọng với Barca. Dù vậy, anh không còn nằm trong nhóm ưu tiên của Hansi Flick nên GĐTT Deco quyết định đưa vào danh sách chuyển nhượng.
MU đang có lợi thế lớn so với các CLB khác ở Ngoại hạng Anh là trường hợp Marcus Rashford. Barca có thể chấp nhận giải pháp trao đổi ngang giữa hai cầu thủ để kiểm soát chi phí.
Juventus “giải cứu” Ugarte
Theo báo chí Italia, Juventus chuẩn bị cử đại diện sang Anh để tiến hành đàm phán chuyển nhượng Manuel Ugarte với phía MU.
Juventus hiện đang cạnh tranh vé tham dự Champions League mùa sau. “Bà đầm già” được xem là “giành pole” trong cuộc đua ký tiền vệ người Uruguay.
Kể từ khi gia nhập Old Trafford, Ugarte không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, cũng như thường xuyên dính chấn thương.
Trong kế hoạch tái thiết đội hình, MU thông báo sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho Ugarte.
Về phần mình, Juventus cũng phải tiến hành thay đổi mạnh mẽ sau những mùa giải khó khăn. Đội bóng thành Turin dự kiến thảo luận với MU mức giá 40 triệu euro.
Liverpool liên hệ Akliouche
Liverpool được cho là đang bước vào trận derby bóng đá Anh trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu Maghnes Akliouche.
Các quan chức Liverpool vừa bắt đầu xúc tiến quá trình đàm phán với đại diện của Akliouche cũng như phía Monaco.
Akliouche là trụ cột của Monaco, cũng như tương lai hứa hẹn cùng đội tuyển Pháp tại World Cup2026 sắp tới.
Mùa hè này, Liverpool chia tay Mohamed Salah. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Federico Chiesa cũng phải rời sân Anfield.
Chính vì thế, Liverpool quyết cạnh tranh với MU để chiêu mộ Akliouche. Monaco định giá ngôi sao tấn công 24 tuổi của mình ở mức 80 triệu euro.
Tin vắn
- Thủ môn James Trafford đang xem xét chia tay Man City vì không cạnh tranh được vị trí với Gianluigi Donnarumma. Anh muốn có cơ hội bắt chính thường xuyên hơn.
- Man City theo đuổi “thần đồng” bóng đá Đức Kennet Eichhorn. Cầu thủ 16 tuổi của Hertha Berlin cũng là mục tiêu của nhiều CLB Premier League và Bundesliga.
- Inter Milan vừa từ chối thẳng thừng lời đề nghị 50 triệu euro từ Barcelona cho Alessandro Bastoni. Đại diện Serie A cho biết chỉ đàm phán với mức tối thiểu 60 triệu euro cộng thêm các khoản phụ phí.
- Trung vệ Harry Maguire vừa hoàn tất gia hạn hợp đồng với MU đến năm 2027.
- RB Leipzig đang thuyết phục Yan Diomande ở lại thêm một năm, với bản hợp đồng mới có lương cao hơn và điều khoản cho phép anh ra đi dễ dàng.
- Juventus vừa liên hệ với người đại diện Jorge Mendes để đàm phán hợp đồng Bernardo Silva, người sẽ rời Man City khi mùa giải kết thúc.
- Aston Villa xúc tiến đàm phán với Chelsea về Liam Delap, có thể theo hợp đồng cho mượn.
