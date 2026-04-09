Giá trị Julian Alvarez

Julian Alvarez vừa chứng minh vì sao Barcelona thèm muốn anh trong việc tìm người thay Robert Lewandowski, còn Atletico Madrid tìm cách ràng buộc bằng những điều khoản chặt chẽ.

Hai pha rê bóng ở khu trung tuyến, một đường chuyền xuyên tuyến hoàn hảo cho Giuliano Simeone khiến Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu, và cú sút phạt vẽ nên đường cong tuyệt mỹ vượt qua hàng rào bay thẳng vào góc cao bên trái khung thành Joan Garcia.

Cú sút phạt vẽ siêu phẩm của Alvarez. Ảnh: MD

Julian Alvarez đã tỏa sáng rực rỡ, tạo lợi thế không hề nhỏ cho Atletico ngay tại Camp Nou, nơi Diego Simeone chưa từng thắng trong 18 lần làm khách trước đó (không tính Montjuic, khi Barca dùng làm sân nhà tạm).

“Cú hat-trick” gồm ba khoảnh khắc này đã khiến “thánh đường” xứ Catalunya im lặng, đúng lúc đội chủ nhà đang dâng cao và gây sức ép.

Trước đó, chính Alvarez cũng tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự, cố gắng ngăn chặn các pha dâng cao của Cubarsi khi trung vệ Barca vượt qua vạch giữa sân.

Sự bùng nổ của siêu “Nhện” – La Arana, biệt danh của anh – trở thành nguồn sinh khí cho toàn đội. Atletico đã trải qua hơn 20 phút gần như không thể vượt qua khu trung tuyến.

Barca không gây nhiều nguy hiểm cho Juan Musso, ngoại trừ vài cú sút xa, nhưng đội khách cũng đánh mất sự sắc bén ban đầu.

Đầu trận, Alvarez từng khiến khán đài vừa được cải tạo của đội đầu bảng La Liga lặng im khi dùng tốc độ vượt qua Gerard Martin, băng xuống sát đường biên ngang rồi xâm nhập vòng cấm để tìm góc dứt điểm.

Đó là dấu ấn đầu tiên, trước khi hơn nửa tiếng đồng hồ sau anh lại xuất hiện, chơi như một “số 10”, quan sát và tung đường chuyền quyết định cho Giuliano, dẫn đến chiếc thẻ đỏ mang tính bước ngoặt – không chỉ của trận đấu mà có thể của cả cặp đấu tứ kết Champions League, nhất là sau bàn thắng ấn định 2-0 của Sorloth.

Siêu phẩm của “Nhện” ở góc nhìn khác. Ảnh: MD

“Đó là một siêu phẩm. Cậu ấy là cầu thủ phi thường với Atletico. Tôi rất vui cho ‘Arana’; tôi biết cậu ấy làm việc chăm chỉ và khiêm tốn ra sao, ai cũng thấy điều đó. Cậu ấy rất quan trọng và xứng đáng với điều này”, Giuliano Simeone ca ngợi.

Siêu phẩm

Vì vị trí đá phạt thuộc khu vực trung tâm, Griezmann đứng bên phải quả bóng do góc sút phù hợp với một cầu thủ thuận chân trái.

Tuy nhiên, không có bất kỳ tranh luận nào. Những quả đá phạt trực tiếp ở cự ly đó mặc nhiên thuộc về Alvarez – người thực hiện chúng như thể là đá phạt đền.

Theo “sách giáo khoa”, anh nhắm vào điểm trên đầu cầu thủ thứ hai trong hàng rào, bóng bay vượt qua Lewandowski rồi đột ngột hạ xuống.

“Julian đang có phong độ rất tốt, chúng tôi có cậu ấy ở trạng thái hoàn hảo và hy vọng cậu ấy có thể đưa đội vào chung kết”, Griezmann chia sẻ.

Cầu thủ người Pháp cũng đóng vai trò quan trọng trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai với đường mở bóng cho Ruggeri.

Bàn thắng và chiếc thẻ đỏ của Cubarsi còn mang yếu tố tâm lý khi xảy ra ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Và Julian đã trừng phạt điều đó bằng một siêu phẩm.

Julian Alvarez thể hiện giá trị khiến Barca thèm muốn. Ảnh: EFE

Bên ngoài đường biên, Simeone ôm đầu kinh ngạc khi cầu thủ đồng hương người Argentina chạy về góc sân, nơi các CĐV Atletico đang ngồi trên khán đài.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ ban lãnh đạo và người hâm mộ Atletico, nhất là khi World Cup 2026 sắp tới sẽ là sân khấu để Julian Alvarez tiếp tục nâng cao giá trị của mình.

Tại Atletico, người ta khẳng định ngôi sao của họ đã nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng với mức đãi ngộ cao hơn từ vài tháng trước – cao nhất đội một khi Griezmann chia tay – nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Atletico và người đại diện của Alvarez đã thống nhất sẽ đàm phán lại vào cuối mùa giải.

Theo hướng nào vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn đội chủ sân Metropolitano sẽ làm mọi cách để “Nhện” không chuyển đến Camp Nou, nơi thần tượng Lionel Messi của anh là huyền thoại.