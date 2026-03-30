Tự hủy hoại mình

Một huyền thoại thể thao, một con người đầy dằn vặt. Câu chuyện của Tiger Woods có thể được kể qua những kỳ tích trên sân golf, nhưng cũng có thể qua chuỗi sự cố sau tay lái.

Có một “huyền thoại” – người giành 15 danh hiệu major, vận động viên đã cách mạng hóa môn thể thao của mình. Và có một “con người” – liên tục bị đánh gục bởi những con quỷ nội tâm.

Woods luôn tự hủy hoại mình. Ảnh: EFE

Vụ việc mới nhất, một tai nạn giao thông dẫn đến việc ông bị bắt và tạm giam, một lần nữa đưa Woods vào tâm điểm tranh cãi về lối sống và hành vi, khi anh đã bước sang tuổi 50 và vẫn nuôi hy vọng trở lại đỉnh cao. Câu hỏi đặt ra: Tiger sẽ tự hủy hoại chính mình đến mức nào?

Sự việc xảy ra tại Jupiter Island, bang Florida, gần nhà riêng của ông. Tiger mất lái khi chạy quá tốc độ, va chạm với một chiếc xe tải có rơ-moóc, rồi lật xe.

Ông thoát ra khỏi xe qua cửa sổ ghế phụ và chờ cảnh sát trong lúc gọi điện. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn âm tính, nhưng Woods từ chối xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát nhận định ông “điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của một chất nào đó” và “có dấu hiệu suy giảm khả năng”.

Woods bị đưa đến nhà giam quận Martin, bị giữ 8 giờ – mức tối thiểu theo luật – trước khi được thả trong ánh đèn flash của báo chí. “Không quan trọng bạn là ai. Nếu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ thực thi”, cảnh sát trưởng tuyên bố; “ông ta sẽ phải chịu hậu quả”.

Một lần nữa, hình ảnh lan truyền khắp thế giới lại là ảnh hồ sơ cảnh sát, chứ không phải hình ảnh của tay golf vĩ đại. Đây đã là lần thứ 4 tai nạn giao thông làm rung chuyển cuộc đời “Siêu Hổ”.

Lần đầu vào năm 2009 đã khiến cả một “đế chế” sụp đổ. Tiger gặp tai nạn gần nhà sau khi vợ ông, Elin Nordegren, phát hiện chuyện ngoại tình và dùng gậy golf đập vỡ kính xe.

Một scandal cá nhân bùng nổ, phá hủy hình ảnh thần tượng. Tiger phải tạm rời xa thi đấu và công khai xin lỗi vì chứng nghiện tình dục, trong một buổi họp báo có mẹ ông, Kultida Woods, ngồi hàng ghế đầu. Đó là khởi đầu của cú rơi xuống vực sâu.

Những vụ tai nạn

Năm 2017, Woods bị bắt vì lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc – những loại giảm đau ông sử dụng với liều lượng lớn do các vấn đề thể chất. Camera của cảnh sát ghi lại hình ảnh một người đàn ông với mí mắt trĩu xuống, khuôn mặt sưng phù; đi chân trần, mất phương hướng, gần như không thể bước thẳng.

Đến năm 2021, Woods suýt mất mạng. Khi đang lái xe trong khu dân cư với tốc độ gấp đôi quy định, ông đi thẳng thay vì rẽ phải theo đường cong và đâm vào một cái cây sau nhiều vòng lật. Ông được cứu ra khỏi đống sắt vụn, nhưng chân phải bị phá hủy nghiêm trọng.

Nhà báo, nhà văn Alan Shipnuck viết trong một cuốn sách: “Hai ngày trước đó, Woods xuất hiện trên CBS khiến người ta lo ngại với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt sưng và giọng nói kéo dài, những dấu hiệu đáng báo động trong bối cảnh anh từng điều trị nghiện thuốc giảm đau”.

“Chi tiết đáng lo nhất?”, Shipnuck tiếp tục. “Hộp đen cho thấy Woods đã giữ chân ga suốt vụ tai nạn, với lực đạp duy trì ở mức 99%. Điều này không thể xảy ra nếu ông chỉ ngủ gật hay mất tập trung nhất thời vì điện thoại”. Giờ đây, thêm một cú lệch tay lái nữa của Woods.

Scandal ngoại tình đã thay đổi cuộc đời Woods. Một nỗi ám ảnh cực đoan với việc rèn luyện thể chất đến mức quá giới hạn (thậm chí tập luyện cùng lực lượng Navy Seals) đã phá hủy sự nghiệp thể thao, khiến ông xa rời kỷ lục 18 danh hiệu major của Jack Nicklaus, đồng thời dẫn đến sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau.

Chấn thương đã quật ngã người khổng lồ. Tháng 10 năm ngoái, Woods trải qua ca phẫu thuật lưng lần thứ 7, cùng hàng loạt ca mổ đầu gối trước đó. Ở tuổi 50, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Vì vậy, ý định tham dự giải The Masters (9-12/) gần như là điều không tưởng. Tiger vẫn đang tìm lại “huyền thoại”, nhưng “con người” dường như đang kêu cứu.

Nếu trên tư cách một VĐV, Tiger Woods đã lái xe đến đỉnh Olympus, thì với tư cách một con người, ông đang tăng tốc trên một “đường cao tốc xuống địa ngục”.