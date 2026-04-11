Pha ghi điểm ngoạn mục của McIlroy. Nguồn: The Masters

Johm Rahm bước vào vòng hai The Masters 2026 với hai CĐV đặc biệt. Một người cổ vũ trực tiếp, người kia qua tin nhắn điện thoại. Hai gã khổng lồ của tennis yêu golf: Rafa Nadal tại Augusta và Carlos Alcaraz đang thi đấu Monte Carlo.

Rahm không để những người tiếp sức thất vọng trong nỗ lực vượt qua cắt loại, mặc dù Nadal chỉ theo dõi và cổ vũ anh từ hố 15, thời điểm quyết định khi tay golf xứ Basque chiến đấu để tiếp tục cuộc chơi.

“Lời nguyền” được hóa giải: Rahm gỡ lại 2 gậy, kết tổng +4 và góp mặt cuối tuần.

Ở vòng 1, Rahm thực hiện đến 78 gậy (+6), vòng tệ nhất trong lịch sử của anh tại giải, và lần đầu tiên rời sân mà không có nổi một birdie.

Phải đến hố thứ 20 của giải, Rahm mới có birdie đầu tiên – tại par-5 hố 2 – như một cú đánh thức chính mình. Anh tạo thêm cơ hội ở các hố 3 và 4, rồi tận dụng được ở hố 5 với một cú putt dài.

Nhưng Augusta nhanh chóng khép lại cánh cửa. Những cú đánh thiếu lực ở hố 8 và 9 khiến anh phải trả giá bằng bogey, khép lại 9 hố đầu trong sự bực bội.

McIlroy bứt phá ấn tượng ở vòng 2. Ảnh: The Masters

Ở nhóm dẫn đầu là cơn lốc mang tên Rory McIlroy. Nhà vô địch đương nhiệm đạt -12, hơn Sam Burns và Patrick Reed 6 gậy.

Đây là kỷ lục sau 36 hố ở major Augusta. Anh cũng hơn Shane Lowry, Justin Rose và Tommy Fleetwood 7 gậy.

McIlroy tạo cú hích lớn với vòng -7, kết thúc đầy hủy diệt: 4 birdie ở 4 hố cuối, 6 birdie trong 7 hố cuối.

Sau khi hoàn tất Grand Slam năm ngoái, McIlroy đang hướng tới việc bảo vệ danh hiệu The Masters.

Trong hành trình bảo vệ chiếc áo khoác xanh lá cây, chỉ ba biểu tượng Jack Nicklaus (1964-1965), Nick Faldo (1989-1990) và Tiger Woods (2001-2002) từng làm được.

Trong khi đó, tay golf số 1 thế giới Scottie Scheffler vẫn chưa tìm lại phong độ như mùa giải trước. Anh hiện đang ở điểm chuẩn par, rất khó đua vô địch.

Trong số các ứng viên vô địch, Bryson DeChambeau gây thất vọng với điểm +6. “Nhà khoa học” bị loại sau triple bogey ở hố 18.

Nadal, huyền thoại tennis với 22 Grand Slam chia sẻ khi được chơi golf tại Augusta: “Khi xem trực tiếp, bạn mới cảm nhận hết độ khó của sân. Được chơi ở đây là giấc mơ thành hiện thực. Xem thôi cũng đã là trải nghiệm độc nhất”.