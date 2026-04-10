Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa khi đánh bại Félix Auger-Aliassime với tỷ số 2-0 (6-3, 6-4) tại tứ kết Monte Carlo Masters 1000, qua đó giành vé vào bán kết.

Ngay trong set đầu, tay vợt người Ý đã kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những pha điều bóng chính xác và khả năng tấn công đa dạng. Anh sớm giành break quan trọng để tạo lợi thế, trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 6-3.

Sinner duy trì phong độ cực cao - Ảnh: RG

Sang set hai, Auger-Aliassime thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, ở những thời điểm then chốt, Sinner vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội. Một break quyết định giúp anh vươn lên và ấn định chiến thắng 6-4.

Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ 20 liên tiếp của Sinner tại các giải Masters 1000 – một cột mốc ấn tượng khẳng định sự ổn định và đẳng cấp của tay vợt số 2 thế giới. Phong độ này giúp anh trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Monte Carlo năm nay.

Với chiến thắng thuyết phục, Sinner tiến vào bán kết và tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu trong mùa sân đất nện.