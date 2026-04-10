Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi dễ dàng vượt qua Alexander Bublik với tỷ số 2-0 (6-3, 6-0) tại tứ kết Monte Carlo Masters 2026.

Ngay từ những game đầu tiên, Alcaraz đã áp đặt lối chơi với những pha điều bóng tốc độ và chính xác. Anh nhanh chóng giành break quan trọng để tạo lợi thế, trong khi Bublik gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Alcaraz dễ dàng lấy vé vào bán kết Monte Carlo - Ảnh: RG

Dù tay vợt người Kazakhstan nỗ lực chống trả, Alcaraz vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại set đầu với chiến thắng 6-3.

Bước sang set hai, thế trận hoàn toàn một chiều. Alcaraz thi đấu thăng hoa, liên tục dồn ép đối thủ bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân lẫn khả năng lên lưới hiệu quả. Trong khi đó, Bublik gần như không thể chống đỡ trước sức ép quá lớn và liên tục mắc sai lầm.

Không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, Alcaraz thắng trắng 6-0 trong set hai, qua đó khép lại trận đấu một cách chóng vánh. Chiến thắng này không chỉ đưa anh vào bán kết mà còn là lời khẳng định đanh thép về phong độ và tham vọng chinh phục danh hiệu tại Monte Carlo năm nay.

Đối thủ của tay vợt số 1 ATP người Tây Ban Nha ở bán kết là người thắng ở cặp tứ kết cuối cùng giữa Valentin Vacherot và Alex de Minaur.