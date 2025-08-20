Tọa độ vàng cho một cuộc sống kết nối và tiện lợi

Khi Hà Nội đẩy mạnh tái thiết hạ tầng, xu hướng an cư đang dịch chuyển rõ rệt về những dự án hội tụ ba yếu tố: vị trí kết nối dễ dàng - hạ tầng hiện hữu - pháp lý vững chắc. Dự án The Nelson nổi bật khi tọa lạc trên phố Láng Hạ, ngay lõi trung tâm Hà Nội - khu vực vốn được xem là “tọa độ quyền lực” của thủ đô, nơi quy tụ cơ quan trung ương, đại sứ quán, trung tâm tài chính - truyền thông trọng yếu.

Từ dự án, cư dân tương lai chỉ mất vài phút để tiếp cận ga Hoàng Cầu (tuyến metro số 2A Cát Linh - Hà Đông) đã đi vào vận hành, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống BRT trên trục Láng Hạ. Trong tương lai gần, hai tuyến metro chiến lược số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) và số 11 (Cát Linh - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Yên Nghĩa) mở ra khả năng di chuyển nhanh chóng đến mọi điểm trọng yếu của thành phố và vùng phụ cận.

Khu vực quanh dự án The Nelson cũng có hàng loạt dự án hạ tầng then chốt. Tuyến Vành đai 1 - trục xương sống của đô thị trung tâm, giúp tối ưu lưu thông và giảm tải áp lực cho các tuyến phố huyết mạch như Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh. Song song, các trục đường Láng, Thái Hà, Hoàng Cầu - vốn là cửa ngõ giao thương quan trọng - cũng được cải tạo đồng bộ, gia tăng năng lực kết nối.

Dự án The Nelson nằm giữa tâm điểm trung tâm Hà Nội, bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch. Ảnh phối cảnh dự án

Kinh nghiệm từ các đô thị lớn cho thấy, giá nhà quanh ga metro tại Tokyo tăng 20 - 30% chỉ sau vài năm; tại Singapore cao hơn 15% so với ngoài phạm vi 400m. Hà Nội cũng ghi nhận căn hộ trong bán kính 500m quanh ga metro tăng giá hơn 40% sau một năm vận hành. Với vị trí hội tụ cả metro, vành đai và trục đường huyết mạch, The Nelson hứa hẹn vừa là chốn an cư tiện nghi, vừa là khoản đầu tư sinh lời bền vững.

Căn hộ thiết kế cho cuộc sống viên mãn mỗi ngày

Dự án giới hạn chỉ 175 căn hộ, mỗi tầng tối đa 8 căn, mật độ cư trú thấp hiếm có giữa vùng lõi - đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh. Thiết kế thông minh với không gian mở, cửa sổ lớn và logia, ban công riêng giúp ánh sáng và gió trời len lỏi vào từng góc nhà, mở tầm nhìn khoáng đạt ra hồ điều hòa hoặc trung tâm thành phố.

The Nelson với sảnh đón sang trọng như những khách sạn 5 sao. Ảnh minh họa

Nội thất bàn giao ở tiêu chuẩn cao cấp: bếp nhập khẩu châu Âu, điều hòa âm trần, hệ thống lọc nước RO, tủ âm thiết kế tinh xảo, đá ốp bếp Vicostone và thiết bị vệ sinh Kohler cho phép gia chủ chỉ cần dọn vào ở, không mất thời gian thi công.

Hệ tiện ích nội khu đồng bộ được thiết kế như một “resort thẳng đứng” giữa lòng Hà Nội: bể bơi vô cực trên tầng mái ôm trọn cảnh quan thành phố; phòng gym riêng tư; khu yoga với tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Hà Nội; phòng xông hơi và bể sục nước nóng mang lại sự thăng hoa cho thân - tâm - trí. Ngoài ra, trên tầng mái còn có sân tập pickleball, khu vườn dạo, khu thiền giúp cư dân thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó là lounge & café sang trọng, phòng tiệc riêng 10-25 khách với nội thất tinh xảo và tủ rượu cá nhân cho mỗi cư dân - nơi lưu giữ vang, whisky trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm chuẩn mực.

Trong khuôn viên dự án là khu vui chơi trẻ em hiện đại, vườn nội khu xanh mát rợp bóng cây ngay dưới chân toà nhà. Ngoài ra, cư dân còn có thể sử dụng các dịch vụ giặt là, dọn dẹp, đặt xe riêng vận hành theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Phòng tiệc sang trọng dành riêng cho cư dân The Nelson. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang ở lõi trung tâm Hà Nội đang khan hiếm, chủ đầu tư The Nelson mang đến một chính sách bán hàng hiếm có. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị từ 35 - 50% số tiền và phần còn lại sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 18 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi nhận nhà, gia chủ vẫn có hơn một năm để sắp xếp mà không chịu áp lực tài chính, tận dụng dòng tiền cho những khoản đầu tư sinh lời khác.

Với khách hàng không sử dụng gói vay, dự án áp dụng mức chiết khấu 5,2% trên tổng giá trị căn hộ, giúp tối ưu chi phí ngay từ khi ký hợp đồng. Đặc biệt, những khách đặt cọc còn được tặng gói nội thất trị giá 200 triệu đồng - một khoản đầu tư hoàn thiện không gian sống, vừa mang tính thiết thực, vừa thể hiện sự tinh tế trong cách chủ đầu tư đồng hành cùng khách hàng.

Căn hộ The Nelson thiết kế sang trọng, hiện đại

Chính sách linh hoạt là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người mua ở thực và nhà đầu tư. Bởi lẽ, việc giãn tiến độ thanh toán kết hợp ưu đãi tài chính sẽ giúp khách hàng dễ dàng tận dụng nguồn vốn vào những kế hoạch sinh lời song song, trong khi giá trị tài sản tại The Nelson vẫn đang có xu hướng gia tăng nhờ vị trí đắc địa và hạ tầng bứt phá.

Phương Dung