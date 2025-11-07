Ngày 7/11, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.





Thể thao CAND giành nhiều thành tích cao trong năm 2025

Trong năm 2025, Hiệp hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng, với đội tuyển CAND Việt Nam II xuất sắc vô địch; giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế, quy tụ hàng trăm VĐV đến từ hơn 10 quốc gia châu Á (đội bóng chuyền CAND giành HCB). Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các VĐV tham gia 81 giải thể thao trong nước và quốc tế, đạt 620 huy chương (gồm 233 HCV, 165 HCB, 222 HCĐ).

Tại Hội nghị, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an vì có nhiều đóng góp trong tổ chức giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chủ động phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tổ chức các giải thể thao phong trào với quy mô lớn, nâng cao tính chuyên nghiệp; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng CAND và Nhân dân.

Chủ động phát hiện đội ngũ HLV, VĐV có khả năng giành huy chương hướng tới thể thao thành tích cao; từng bước chuyên nghiệp hóa trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu; nâng cao chất lượng thành tích thể thao thành tích cao; phấn đấu vị trí top 6 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026...