Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra tại Hà Nội ngày 15/12 đã có sự tham dự của 186 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1100 tổ chức, cá nhân đầu tiên đăng ký tham gia Hiệp hội, trong đó gồm 128 đại diểu trọng lực lượng Công an nhân dân và 58 đại biểu ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam- Thượng tướng Lương Tam Quang (bên trái) nhận quyết định thành lập Hiệp hội . Ảnh: Báo CAND

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam; thông qua Điều lệ, Nghị quyết và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra và lãnh đạo Hiệp hội.

Thượng tướng LươngTam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội thể thao CAND, Uỷ viên Ban Thường vụ đảm đương vị trí Chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam. Ngoài ra Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam còn có 5 Phó Chủ tịch.

Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League 2023

Đại hội đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thể thao của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với tinh thần xã hội hoá thể thao theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu của Hiệp hội là phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong Công an nhân dân Việt Nam để rèn luyện sức khoẻ, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát triển và nâng cao thành tích, vị trí của thể thao CAND Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.