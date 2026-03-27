Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 (Viet Nam Sports Economy Summit 2026) được tổ chức tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Nội dung chương trình năm nay đi sâu hơn vào kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam, trong đó có phần công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026.

Thể thao phát triển thành một ngành kinh tế quy mô lớn, gắn với truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ và tiêu dùng.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Cần nhìn nhận thể thao một cách toàn diện hơn: không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển con người và vị thế quốc gia, mà còn là một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy dịch vụ, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển".

Ở Việt Nam, thị trường thể thao đang trong quá trình hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực sự đang xuất hiện ngày càng rõ hơn. Đó cũng là lý do VSES 2026 được tổ chức như một diễn đàn chuyên đề nhằm kết nối các bên trong hệ sinh thái thể thao, thúc đẩy nhận thức về kinh tế thể thao như một ngành kinh tế, đồng thời gợi mở các cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.