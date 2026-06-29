Tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi), đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Minh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Viễn

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác kiểm tra thực tế các rãnh đào thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh và Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm; đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 cùng các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 5 đến 29/6, Đội K53 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương đào thăm dò tại nhiều vị trí trọng điểm.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 45 vị trí, bóc tách hơn 3.200m³ đất đá tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh. Quá trình thực hiện có sự hỗ trợ của 2 máy xúc, xe tải 3,5 tấn, 3 máy radar xuyên đất cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Trong sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực đào rãnh thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh. Ảnh: Văn Viễn

Theo Đại tá Mai Kim Bình, việc đào thăm dò trên đường Trường Chinh ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, người dân địa phương rất đồng thuận, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và thiết bị để rà soát kỹ toàn bộ khu vực. Công tác tìm kiếm được thực hiện kiên trì, chỉ đề xuất tạm dừng khi đã quy tập hết các liệt sĩ hoặc không còn nguồn tin mới.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: N.X

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5 và cán bộ, chiến sĩ Đội K53.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm bằng phương pháp khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót dấu vết; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát, tìm kiếm một cách khoa học, tỉ mỉ. Ảnh: Văn Viễn

Trước đó, chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh.

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sĩ nằm ở phía bắc và phía nam đường Trường Chinh. Đây là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh khoảng ngày 2/2/1968, với số lượng khoảng 70 - 90 liệt sĩ.

Trong các năm 2001 và 2008, người dân từng phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng quy tập 30 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo bắt đầu khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Phường Đăk Cấm kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 6 đến 20/6; giai đoạn 2 từ ngày 21/6 đến 25/7 và giai đoạn 3 từ ngày 26/7 đến hết năm 2026.