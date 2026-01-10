Trường THPT chuyên Sơn Tây (Hà Nội) có tổ chức dịch vụ ký túc xá cho các học sinh ở lại vì xa nhà.

Chia sẻ với VietNamNet, một số phụ huynh có con theo học tại Trường THPT chuyên Sơn Tây phản ánh bất cập đối với số học sinh ở ký túc xá của trường.

Cụ thể, chị L., một phụ huynh cho hay, từ ngày 1/9 đến 31/12/2025, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh ở ký túc xá đăng ký ăn bán trú tại trường, với đơn vị cung cấp thực phẩm được xác định là Nhà hàng Đông Thành. Qua thống kê, có khoảng 140 học sinh đăng ký ăn tại nhà ăn của trường, với mức giá suất ăn trưa và tối là 35.000đ/suất; ăn sáng 15.000đ/suất.

Song, từ ngày 1/1/2026 đến nay, nhà trường không đứng ra ký hợp đồng tổ chức ăn bán trú cho các em học sinh, mà chỉ cung cấp số điện thoại của Nhà hàng Đông Thành để các phụ huynh có con em tự liên hệ.

Sau đó, một số phụ huynh cũng đã liên hệ tới Nhà hàng Đông Thành để đề nghị cung cấp suất ăn cho các con ở ký túc xá. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký ít nên đơn vị này cũng ngừng cung cấp suất ăn cho các học sinh.

Do đó, hiện, những học sinh này phải tự lo bữa ăn của mình. Các phụ huynh cho hay, một số học sinh đặt đồ ăn qua shipper mang vào trường, số khác thì sau giờ học đi tìm mua cơm ở ngoài, một số em ăn mì tôm mang theo.

Sự việc này khiến các phụ huynh có con em ở ký túc xá của trường rất hoang mang và lo lắng. Bởi cho rằng nếu tình trạng này kéo dài sẽ không bảo đảm an toàn và sức khỏe để con em học tập ở trường.

Các phụ huynh cho rằng, nhà trường không nên thoái thác trách nhiệm, đứng ngoài cuộc trong việc tổ chức ăn bán trú, khi số lượng học sinh có nhu cầu ăn bán trú là 140 em. “Tại sao trường không tổ chức nấu cho các con, trong khi gia đình, phụ huynh sẵn sàng đóng tiền để các con có bữa ăn bán trú tại nhà ăn của trường để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bớt thời gian phải đi ra ngoài mua đồ ăn”, chị L. thắc mắc.

Một số phụ huynh khác cho rằng, việc các con đang ở độ tuổi mới lớn, đi ra khỏi ký túc xá có thể phải đối mặt với rất nhiều mối nguy như: An toàn giao thông, hay sa đà vào chơi game,...

Trường THPT chuyên Sơn Tây. Ảnh: FB Đoàn trường THPT chuyên Sơn Tây.

“Nếu ngăn không cho ra ngoài mua đồ ăn, thì các con không biết ăn ở đâu. Nhưng nếu để các con đi ra ngoài mua đồ ăn thì phải đối mặt với những hiểm nguy trên. Giả sử xảy ra sự việc liên quan đến tính mạng, sức khỏe học sinh thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thực sự chúng tôi rất hoang mang và lo lắng nếu tình trạng này kéo dài”, các phụ huynh nêu ý kiến.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn Tây lý giải, mọi năm, nhà trường đều không hỗ trợ đặt suất ăn bán trú cho học sinh. Năm học này, theo tính toán ban đầu với việc nhiều học sinh ở xa, nhà trường mới nghĩ đến việc đặt suất ăn bán trú để tạo điều kiện cho các em và cũng dự kiến mời một đơn vị kinh doanh về ăn uống lâu năm ở khu vực là Nhà hàng Đông Thành tham gia, rồi thông tin tới các phụ huynh.

“Trường cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo về phòng ăn, đầy đủ bàn ghế, điều hòa,... Các phụ huynh cũng đồng thuận mời phía đơn vị cung cấp suất ăn nấu cho. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12/2025, nhà trường nhận được 1 văn bản hướng dẫn về quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trong các trường học.

Trong hướng dẫn đó, thể hiện rất rõ những đơn vị được lựa chọn phải là số trong danh sách đã được phê duyệt của Sở GD-ĐT hoặc UBND các xã/phường. Khi đối chiếu hướng dẫn đó, nhà trường thấy rằng đơn vị đang hỗ trợ cung cấp suất ăn cho học sinh của trường không nằm trong danh sách phê duyệt của 3 xã/phường khu vực gần trường (phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương). Nhà hàng Đông Thành cũng không có nhu cầu nộp hồ sơ đi để đăng ký dịch vụ cung cấp suất ăn cho các nhà trường. Chính vì vậy, chúng tôi thấy rằng việc mời Nhà hàng Đông Thành không được phù hợp nữa và quyết định thông tin tới phụ huynh rằng không thể đứng ra ký hợp đồng với đơn vị này.

Còn trong trường hợp, phụ huynh liên hệ đặt mua các suất ăn của đơn vị này thì chỉ mang tính cá nhân. Chúng tôi cũng đã trao đổi với phía nhà hàng rằng nếu phụ huynh có nguyện vọng thì mong được tạo điều kiện để phục vụ cho các con. Phía nhà hàng này cũng đồng thuận, song, số phụ huynh đăng ký thực chỉ cho khoảng 20 em nên họ không hỗ trợ được. Phải nói thật, để mời được một đơn vị nào đó theo phương thức đấu thầu vào trường tổ chức khoảng 100 suất ăn là không dễ. Bởi kể cả mời vào được, học sinh không thích thực đơn thì nhà trường cũng không thể yêu cầu các em phải ăn được, chứ không giống ở cấp tiểu học”, bà Huyền lý giải.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn Tây khẳng định, nhà trường chỉ có khu ký túc xá, chứ không có bếp ăn bán trú và cũng không có nhân viên để làm công việc nấu ăn cho học sinh.

“Trường không có các nhân sự để thực hiện công việc đó. Ngay cả công tác quản lý ký túc hiện cũng phải phân công giáo viên kiêm nhiệm. Nếu thuê người nấu ăn thì nhân sự đó phải được qua đào tạo, có chuyên môn và phải đấu thầu đơn vị cung cấp. Cũng chính vì vậy, những năm trước đây, trường cũng không hỗ trợ được việc tổ chức ăn bán trú cho các học sinh ở ký túc xá”, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn Tây lý giải.

Vị hiệu trưởng cho biết, thực tế, các năm trước, số học sinh ở ký túc xá chỉ khoảng 40-50 em và cũng chủ yếu đến từ các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì (cũ). Các em vẫn tự túc chuẩn bị các suất ăn. Năm nay tăng lên tới 140 em có thể vì trường chuyển thành trường chuyên nên học sinh ở khu vực nội thành Hà Nội đổ về đông.

Bà Huyền cho hay, trong điều kiện khó khăn, nhà trường không thể hỗ trợ ở mức như phụ huynh mong muốn. “Cũng có rất nhiều gia đình đặt các phần cơm mang đến tận cổng trường và học sinh ra nhận cơm, ăn xong lại trả khay, chứ không cần phải đi xa”, bà Huyền nói.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn Tây cho hay, hiện, với các em ở ký túc xá phải mua đồ ăn bên ngoài, nhà trường vẫn mở cửa phòng ăn để các em vào ngồi ăn. “Nhà trường vẫn phân công người dọn dẹp phòng ăn, tạo điều kiện toàn bộ về không gian cho các em ăn uống. Chỉ có điều trường không đứng ra thu hộ và tổ chức đặt suất ăn”, bà Huyền nói.