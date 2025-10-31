Chiều 31/10, Maserati Việt Nam giới thiệu hai mẫu xe điện hoàn toàn mới đầu tiên: SUV hạng sang cỡ trung Grecale Folgore với giá bán khởi điểm 5,495 tỷ đồng và siêu xe mui trần GranCabrio Folgore với giá bán khởi điểm 13,314 tỷ đồng.

Hai mẫu xe điện của Maserati lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đại diện hãng xe đến từ nước Ý, chữ "Folgore” có nghĩa là “tia chớp”, tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá. Tên Folgore được lựa chọn đặt làm hậu tố trong toàn bộ các mẫu xe điện (EV) của Maserati. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch chuyển dịch dần từ động cơ đốt trong sang xe điện, nhưng vẫn duy trì những giá trị cốt lõi về hiệu năng và thiết kế đặc trưng của Maserati.

Grecale Folgore là mẫu SUV điện đầu tiên của thương hiệu, được phát triển trên nền tảng Grecale truyền thống. Xe vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng với phần đầu dài, lưới tản nhiệt khép kín và màu sơn đặc trưng.

Khoang lái sử dụng vật liệu tái chế Econyl, tích hợp màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Xe được trang bị hệ thống giải trí Maserati Intelligent Assistant (MIA), hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Grecale Folgore là mẫu SUV điện đầu tiên của thương hiệu, được phát triển trên nền tảng Grecale truyền thống. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu SUV này dùng khối pin 105 kWh, công nghệ 400V, công suất 550 mã lực, mô-men xoắn 820 Nm, đi cùng 4 chế độ lái: Max Range, GT, Sport và Offroad. Thời gian tăng tốc của Grecale Folgore từ 0-100 km/h là 4,1 giây.

Mức giá công bố tại Việt Nam là 5,495 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Grecale Folgore gia nhập phân khúc SUV cỡ trung hạng sang thuần điện, cạnh tranh với các mẫu xe thuần điện khác đến từ Đức như Porsche Macan EV (3,48-5,86 tỷ đồng), BMW iX3 (giá niêm yết 3,499 tỷ đồng)...

GranCabrio Folgore là phiên bản điện của dòng mui trần Maserati, chia sẻ nền tảng với GranTurismo Folgore. Xe trang bị ba mô-tơ điện tổng công suất 560 kW (tương đương 751 mã lực), có thể đạt cực đại 610 kW (818 mã lực) ở chế độ MaxBoost. Mô-men xoắn tối đa 1.350 Nm. Công suất này cho phép mẫu siêu xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây.

GranCabrio Folgore được trang bị bộ pin 92,5 kWh hỗ trợ sạc nhanh 150 kW, cho phép sạc pin từ 20-80% trong khoảng 20 phút.

GranCabrio Folgore là phiên bản điện của dòng mui trần Maserati, chia sẻ nền tảng với GranTurismo Folgore. Ảnh: Hoàng Hiệp

Là xe mui trần, GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm đóng/mở điện trong 14–16 giây, có thể thao tác ở tốc độ dưới 50 km/h. Nội thất dùng vật liệu tái chế econyl, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo và mô-men xoắn VDCM.

Theo công bố của hãng, GranCabrio Folgore có giá bán từ 13,314 tỷ đồng. Tại Việt Nam, GranCabrio Folgore gần như không có đối thủ trực tiếp trong phân khúc siêu xe mui trần điện hạng sang. Các mẫu xe xăng tương đương có thể kể đến Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (12,29 tỷ đồng) hay Porsche 911 Cabriolet (từ 9,64 tỷ đồng).

Việc giới thiệu bộ đôi Folgore cho thấy định hướng chuyển dịch sang xe điện của Maserati. Hai mẫu xe điện Grecale và GranCabrio Folgore được kỳ vọng sẽ giúp Maserati mở rộng nhóm khách hàng tại Việt Nam, hướng tới những người quan tâm đến công nghệ mới, thiết kế Ý và mong muốn trải nghiệm xe điện hiệu năng cao.

Thách thức lớn của Maserati và hai mẫu xe điện Folgore tại Việt Nam nằm ở mức giá cao, hạ tầng sạc chưa phổ biến và tệp khách hàng còn hẹp. Ngoài ra, nhận thức về xe điện hạng sang vẫn mới mẻ, trong khi thương hiệu Maserati chưa có độ phủ rộng. Điều này khiến việc tiếp cận và thuyết phục người mua cần nhiều thời gian hơn.

Cũng trong chiều 31/10, Maserati Việt Nam khánh thành showroom tiếp theo tại phường Tân Thuận, TPHCM theo tiêu chuẩn mới nhất của Maserati toàn cầu. Theo chia sẻ từ đại diện Maserati Việt Nam, hãng xe Ý đã lên kế hoạch mở trung tâm dịch vụ tại Hà Nội vào đầu năm 2026.