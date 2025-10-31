Sáng 31/10, hãng xe Đức Volkswagen đã giới thiệu tới khách hàng Việt Nam mẫu hatchback hiệu suất cao nổi tiếng thế giới Volkswagen Golf trong khuôn khổ sự kiện Volkswagen Experience Day, được tổ chức tại TPHCM.

Theo đó, Volkswagen Golf được mang về nước với tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và bản thể thao cao cấp nhất R Performance 4Motion. Giá bán dao động khá rộng, từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng. Toàn bộ 6 phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam đều được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg (Đức).

3 phiên bản Golf TSI sử dụng động cơ hybrid nhẹ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ba phiên bản đầu tiên của Golf mới cùng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống mild hybrid 48V, sản sinh 148 mã lực và 250 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp. Theo Volkswagen, công nghệ hybrid nhẹ này giúp tiết kiệm đến 10% nhiên liệu.

Ngoại thất của Golf 1.5 eTSI vẫn giữ dáng hatchback quen thuộc nhưng được làm mới với các chi tiết thể thao hơn. Xe được trang bị đèn pha IQ.Light Matrix LED, cản trước/sau R-Line, cánh hướng gió, đèn hậu hiệu ứng nâng cao và mâm 17inch cho bản 1.5 eTSI Life và mâm Bergamo 18inch cho 2 bản 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line.

Ba phiên bản 1.5 eTSI nói trên có giá bán lần lượt là 798, 898 và 998 triệu đồng. Đây là các phiên bản được kỳ vọng sẽ hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng trong đô thị, muốn trải nghiệm xe Đức với ngân sách hợp lý.

Golf GTI có 2 phiên bản, giá bán lần lượt là 1,288 và 1,468 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tiếp đến, hai phiên bản Golf GTI Lite và Golf GTI Performance sử dụng động cơ tăng áp 2.0L TSI cho công suất 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số DSG 7 cấp, cho tốc độ tối đa 250 km/h.

Về ngoại thất, 2 phiên bản GTI được nhận diện qua bộ cản trước thể thao, đèn sương mù tạo hình chữ 'X', lưới tản nhiệt tổ ong, cùng logo GTI đặc trưng. Golf 2.0 GTI Lite được trang bị mâm 18inch Richmond, trong khi bản cao cấp hơn GTI Performance là mâm 19 inch Adelaide.

Nội thất xe sở hữu màn hình trung tâm thiết kế mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn viền nội thất 30 màu, loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Giá bán của Golf 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance lần lượt là 1,288 và 1,468 tỷ đồng. Hai phiên bản này được cho là sẽ hướng tới nhóm khách hàng đam mê cảm giác lái thể thao của các mẫu xe hatchback đến từ Đức cùng với khả năng tài chính tương đối dư giả.

"Trùm cuối" trong 6 phiên bản của Volkswagen Golf là R Performance 4Motion. Đây là phiên bản được sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp, cho công suất cực đại 320 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, hộp số DSG 7 cấp đi cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hệ thống phanh hiệu năng cao. Tốc độ tối đa của R Performance 4Motion là 270 km/h.

Nội thất bản Volkswagen Golf là R Performance 4Motion. Ảnh: Hoàng Hiệp

Là phiên bản cao cấp nhất, Golf R Performance 4Motion có giá bán tới 1,898 tỷ đồng - cao hơn hẳn các phiên bản khác. Do vậy, phiên bản này sẽ hướng đến những người đam mê tốc độ, thích cảm giác lái thể thao thuần chất và khả năng kiểm soát vượt trội, đồng thời muốn một chiếc xe khác biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu hatchback hiệu suất cao (hot hactch) Volkswagen Golf góp mặt ở phân khúc hatchback cỡ C, vốn không có quá nhiều đối thủ trực tiếp. Hiện, phân khúc này chỉ có duy nhất Mazda3 Sport (giá 659-719 triệu đồng).

Với hiệu năng cao, các phiên bản Golf GTI và đặc biệt là bản R Performance 4Motion có thể cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe kén khách khác như Honda Civic TypeR (giá 2,4 tỷ đồng), tuy nhiên mới đây hãng xe Honda đã thông báo ngừng bán mẫu xe "dân chơi" này.

Các chuyên gia cho rằng, Volkswagen Golf dù sở hữu hiệu năng mạnh và chất lượng chuẩn Đức, nhưng mức giá cao có thể khiến nhiều người mua phải đắn đo.

Trong tầm tiền này, khách hàng Việt có thể có nhiều sự lựa chọn thực dụng và hợp thời hơn như các dòng SUV/crossover 5-7 chỗ ngồi. Đây cũng chính là rào cản lớn khiến Golf trở thành mẫu xe không dành cho số đông tại Việt Nam.