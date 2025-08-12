Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời các quan chức quân đội Thái Lan nói, vụ việc đáng tiếc trên xảy ra lúc 9h10 sáng 12/8, khi một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng kiểm lâm bán quân sự của nước này đang đi tuần gần ngôi đền Ta Muen Thom.

Ảnh minh họa về một quả mìn chống bộ binh. Ảnh: US Marines

“Khi đang cùng 7 quân nhân khác đi tuần tra biên giới Thái Lan theo tuyến đường quen thuộc cách ngôi đền Ta Muen Thom khoảng 1km, Thượng sĩ Theerapol Phiakhanthi giẫm phải mìn khiến chân trái của anh bị thương nặng. Hiện anh Theerapol được điều trị ở bệnh viện Phanom Dong Rak và đã qua cơn nguy kịch”, người phát ngôn của quân đội Thái Lan cho hay.

Theo sĩ quan Thái Lan, một số vụ việc tương tự cũng xảy ra dọc tuyến biên giới giữa nước này và Campuchia trong thời gian qua và điều này mâu thuẫn với nhiều thỏa thuận trước đó đạt được trong cuộc họp của Ban thư ký Ủy ban biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia.

Trong tuyên bố đưa ra chiều 12/8, giới chức Campuchia khẳng định nước này không liên quan tới vụ việc quân nhân Thái Lan giẫm phải mìn mới nhất.

Ông Ly Thuch, Phó Chủ tịch thứ nhất của Cơ quan Quản lý hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân bom mìn của Campuchia (CMAA), chia sẻ với tờ Khmer Times rằng: “Cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Những cáo buộc công khai như vậy mà không có xác minh khách quan là vô nghĩa và đe dọa đến tinh thần hợp tác từ các cuộc họp của GBC”.